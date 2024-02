Hambre por ansiedad: ¿qué es y cómo se puede desarrollar?

La ansiedad es una sensación de angustia, temor e inquietud que se puede desencadenar por múltiples situaciones en las que la persona se siente amenazada por un miedo interno. Aunque es un sentimiento normal, se le debe prestar atención cuando su reacción es desproporcionada o prolongada.

Si no se tienen las herramientas necesarias para gestionarla, esta puede provocar algunas conductas negativas como "el hambre emocional", no comer por necesidad, sino para calmar los cuadros de ansiedad.



Esto se traduce como el comportamiento que tiene una persona para satisfacer o disminuir esa sensación que le está perturbando, y que se considera un conflicto emocional que no está resolviendo de manera adecuada, por ello, el sujeto trata de saciar esas sensaciones con alimentos, de acuerdo con el portal del 'Instituto Europeo de Psicología Positiva'.



Aquellas sensaciones emocionales se pueden desencadenar por varias causas como baja autoestima, exceso de autocontrol y mala gestión de las emociones, ya que esto hace que quien la padece entre en un bucle y un círculo vicioso al no tener manera de tratar el conflicto que le aqueja y considerar que la comida puede ser una calmante, que igual será momentáneo.



A ello también se le suma un incremento del estrés que se vive día a día, ya que pasará a estar en grandes cantidades en nuestro organismo, generando así, efectos negativos, donde se le atribuye al alimento el papel de "ayuda", de acuerdo con el portal del 'Centro de Nutrición' de la dietista Julia Farre.



"Nuestro cuerpo y mente lo interpretará como un peligro y la ansiedad se activará. En la comida encontraremos un refugio, un desasosiego, un momento en el que dejaremos de luchar para sentirnos en paz", señala la experta en un artículo de su página.

¿Cómo se podría tratar?

En caso de identificar estos síntomas dentro de su rutina, lo primero es acudir con un profesional en salud mental, con el objetivo de que este le brinde la asesoría correcta para tener las herramientas necesarias y gestionar sus emociones, así como distinguir la emoción que le provoca la ansiedad.



Así mismo, puede ayudarse con el tipo de alimentos que consume durante estos episodios. De acuerdo con el portal de salud de 'Sanitas', lo más recomendable es evitar el azúcar de procesados y consumir frutas, yogures naturales o snacks como frutos secos que ayudan a su salud.



La ventaja de ello, es que estos alimentos también pueden crear una sensación de saciedad y llenura, calmando el impulso de comer a la vez que beneficia su peso corporal.

