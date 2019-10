Hágase a un juguete sexual / Sexo con Esther

Los juguetes sexuales se han metido a la cama de manera progresiva, al punto que hoy se habla de ellos con más tranquilidad y en algunas personas resultan imprescindibles a la hora de lograr o compartir placer. Sin embargo, aún persisten limitaciones condicionadas por esa vergüenza autoimpuesta, que puede proyectar, desde quienes los usan, las tontas ideas de liberalidad excesiva e inmoralidad.



Pero no hay tal, porque se ha demostrado que bien incluidos en una relación, los juguetes eróticos son un buen complemento no solo de las parejas que han perdido el interés sobre el catre, sino, incluso, en aquellos que quieren innovar y aumentar la fogosidad.

Y en ese sentido, vale la pena hacer un recorrido por ese mercado cada vez más extenso de dispositivos, con la intención de ilustrar que las cosas van más allá del prosaico vibrador.



Y ya que hablamos del dildo, empecemos por decir que este es el juguete clásico del erotismo, que si bien está relacionado más a la actividad femenina, gracias a los avances tecnológicos, se ha logrado un lugar merecido en todos los tipos de relación.



De hecho, algunos estudios sugieren que echar mano de esta herramienta durante el aquello hace que se estrechen más los vínculos entre los participantes, con lo que se le atribuye no solamente una función física, sino también emocional.

Hoy existen en diferentes materiales, controlados de forma remota, con un sinnúmero de aditamentos, que solo permiten decir que no hay ninguna excusa para no tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la apatía y la rutina se meten bajo las sábanas.



Y que tal los masajeadores ‘bluetooth’, que funcionan con un control a distancia y que permiten movimientos simultáneos de rotación y vibración, que aplicados sobre sitios específicos, colaboran para que el placer sea mucho mayor.



No dejo de lado los geles, que cada día invaden más este mercado con su función lubricante que ha mermado muchas molestias, en parejas casi jubiladas, del departamento interior.

Los hay con olores, sabores y elementos de aplicación que sin duda permiten aplicar con ellos toda la imaginación. Los más osados pueden echar mano de las bolas chinas, popularizadas por las ‘50 sombras de Grey’, a pesar de que llevan mucho tiempo, entre quienes pretenden tener sensaciones nuevas. Se cree que potencia los orgasmos, además de ser elementos para entrenamiento y fortalecimiento del piso pélvico. Y hay un aparato, un poco costoso, en forma de C, que permite simultáneamente la estimulación vaginal y del clítoris, con una vibración que se puede modular a gusto y que por su comodidad, quienes lo usan, no solamente lo recomiendan, sino que difícilmente se desprenden de él.



Pero no todos son aparatos. Hay disfraces, esposas, lencería y una amplia oferta de elementos para satisfacer no solamente los fetiches, sino todas las curiosidades. Así que arriesguense. Y como esta nota era para responder a un lector, que si yo recomiendo este tipo de juguetes, la respuesta es un rotundo sí. Puede empezar con un antifaz. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO