RansomHouse es el grupo de ciberdelincuentes que atacó el pasado 28 de noviembre la estructura tecnológica de Keralty, grupo al que pertenecen las EPS Sanitas y Colsanitas. Recientemente, dicho grupo criminal compartió información privada de los afiliados a la primera empresa prestadora de salud mencionada.



(Lea también: No hay forma de agendar citas médicas)

La EPS se pronunció al respecto y aclaró que "desde el inicio de esta contingencia generada por el ciberataque pusimos en conocimiento de la situación a las autoridades competentes, instaurando las denuncias respectivas para facilitar la investigación que se encuentra en curso".



A través del grupo de Telegram del grupo de cibercriminales se envió un enlace con acceso restringido en el que se compartía un archivo con 13 carpetas que contenían información privada de la compañía.



La entidad asegura que se trata de una organización criminal de talla internacional que ha logrado vulnerar los sistemas de la EPS, como lo ha hecho en oportunidades anteriores con empresas y agencias gubernamentales de otras partes del mundo.



En una rueda de prensa, Keralty explicó que este grupo criminal afirma tener en su poder 0,7 teras de información institucional, de los cuales han compartido 13 archivos que contienen estados financieros, balances, presupuestos, así como información personal.



(Siga leyendo: Gremio de las EPS se reunió con la ministra de Salud, Carolina Corcho)



"Hasta el momento Ransomhouse no ha revelado ninguna información adicional. A la fecha, nuestra investigación nos ha permitido identificar que no están comprometidos datos financieros de terceros, ni historias clínicas de nuestros usuarios", explicaron.



La entidad mencionó que la magnitud del ataque será determinada luego de las investigaciones, tanto internas como de las autoridades que se encuentran en curso.

"Nuestros esfuerzos actualmente están encaminados no solo a restablecer todos los servicios digitales, sino a reforzar la protección a los sistemas de información", dijo.



La EPS también mencionó que en este momento se están concentrado en la atención de los usuarios, por lo que han mantenido la operación con un promedio de 1.500.000 atenciones a la semana, gracias a medidas de contingencia como: ampliación de horarios, asignación de más de 800 personas nuevas a atención de personal y a la habilitación de funcionalidades en los asistentes virtuales.

Más noticias de Salud