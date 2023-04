En medio de un ambiente de polarización en el sector de la Salud por la reforma, se lanza el libro “Hacia el Sistema de Salud Ideal”, un esfuerzo académico por presentar, desde la investigación y en un lenguaje simple, la historia de la Seguridad Social en Colombia y su relación con los principales modelos en el mundo.



En el libro, el autor navega por los sistemas de salud de Inglaterra, Alemania, y Estados Unidos para explicar las bases conceptuales del nacimiento del aseguramiento en salud y de los sistemas nacionales hospitalarios públicos. También aborda la descentralización hasta llegar al modelo de aseguramiento central, la Ley 100.



En opinión de Manuel Camacho, escritor de la publicación, hay retos que no están debidamente atendidos en los proyectos de reforma. Actualmente, 14 de cada 100 colombianos ya son mayores de 60 años, y en algo más de una década uno de cada cinco colombianos será mayor de 60 años. Esta transición demográfica implica una profunda presión y conversión en los sistemas de salud y requiere profesionales, instituciones y servicios que el país hoy no tiene, o que está apenas empezando a desarrollar.



De la misma manera, identifica el problema de la salud mental en Colombia, porque cerca del 8 % de las personas tiene algún problema de salud mental, y lo peor es que se está viviendo un aumento notorio en el número de suicidios, especialmente en los más jóvenes, problemas que requieren una mejor atención. No es solo un tema de suficiencia de instituciones o de profesionales, sino de procesos, el autor resalta que tenemos una política de salud mental, pero que probablemente requerimos un esfuerzo mayor para su implementación.



Otro de los retos que subraya el libro es de suficiencia de recursos, tema que requiere gran innovación y soluciones creativas. El aumento progresivo de los costos está, entre otros, atado a la evolución de la tecnología. Como una anécdota, el autor presenta que en el arranque de la Seguridad Social en Inglaterra los presupuestos se agotaron y el gasto se multiplicó hasta por tres veces por el efecto de los nuevos productos, tratamientos y medicamentos que se aprobaron en solo un lustro después de implementado el sistema. (En esos Años 40 y 50´s se popularizó el uso de la insulina, los antihistamínicos, el Halotano, la radiología, entre muchos otros)

El libro termina volviendo a la pregunta ¿Cuál es el Sistema de Salud Ideal?, y concluye que no existe una solución perfecta, que ningún país tiene el sistema ya 100% armado, y que probablemente el camino correcto es una mezcla de aprender del pasado, aprovechar lo construido y estar dispuesto a innovar para el futuro.



El campo de la salud y las necesidades de la población cambian permanentemente, por lo que los sistemas de seguridad social tienen que adaptarse y estarse reformando, lo que, como dice el autor, lleva a que lo correcto sea aprender del camino recorrido e innovar en temas como la atención primaria en donde es evidente que el país puede avanzar más.



El presente texto es un documento ameno, fácil de leer y es una indiscutible relevancia para este momento histórico de reformas y propuestas. Carlos Francisco Fernández, coautor de la Ley Estatutaria de Salud, es el escritor del prólogo de la publicación y recuerda a los lectores que la salud es un derecho fundamental.



Fernández señala que el libro del médico Manuel Camacho, hace una investigación exhaustiva y un análisis crítico en un lenguaje sencillo y amable, en su condición de médico y copartícipe, presenta una imagen completa y detallada del sistema de salud en Colombia.



Manuel Camacho es Médico con Máster en Administración de Salud de la Universidad Javeriana, Profesor Universitario por más de 20 años de las Universidades Externado de Colombia y Javeriana y ha sido Gerente General de varios hospitales y compañías farmacéuticas.

