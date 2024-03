Hacer nuevo proyecto y presentarlo el 20 de julio, proponen médicos en reforma de salud

El siquiatra Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, delegado de la Asociación Mundial de Psiquiatría para América Latina, habla de la crisis por la escasez de medicamentos y lanza propuesta paliativa ante la agonía de la reforma de la salud.

¿Las mayorías de la Comisión Séptima del Senado van a lograr enterrar la reforma de la salud?

Comencemos con la preocupante escasez de medicamentos, sobre todo siquiátricos, en el país, sobre todo después de la pandemia.

¿Cómo la está viendo? ¿Muy grave o tiene pronta solución?

De hecho, la salud mental es una preocupación prepandémica, pero en el último tiempo han crecido las demandas de los servicios de atención y por eso hemos fijado un poco de acuerdos en temas de salud mental, en la convivencia, en el bienestar, en la comprensión de los individuos para que tengan una sana convivencia, pero igual en las patologías y en los procesos de rehabilitación. Pero la preocupación por la escasez de medicamentos es muy grande.

¿Qué hacer? ¿A qué se debe?

Es una pregunta coyuntural, porque quizás no habíamos vivido momentos tan aciagos, lo digo, en la psiquiatría; muchas de las patologías, es decir, las depresiones, los trastornos de ansiedad, los trastornos sicóticos, se han visto desprovistos de fármacos y de la atención de los tratamientos psiquiátricos. Pero empiezo yo a pensar que si esto sucede, por ejemplo, en las epilepsias, en los trastornos sicóticos, ¿qué no puede suceder si esto empieza a aparecer en las enfermedades infecciosas, que de pronto se queden sin antibióticos? ¿O en los tratamientos oncológicos, que son para los pacientes con cáncer?

¿Cree que eso puede pasar?

Pareciese que ya está sucediendo. Algunos consideran que es una situación de orden global, pero particularmente en Colombia, lo que nos preocupa y nos compete en este momento, no solo en la psiquiatría sino en todas las patologías, es el desabastecimiento dramático y creciente por la ausencia de medicamentos.

Sí debe haber algunas dificultades en el suministro de medicamentos. Pero igual, con todo respeto por el señor ministro, a quien valoro, debería existir por lo menos un plan para intentar suplir este tipo de situaciones. No podríamos llegar a una situación de estas, porque ello no solo traería un aumento de la morbimortalidad, sino que el sufrimiento para los pacientes se va a contagiar a las familias. En el plano psiquiátrico, la agudización de estos cuadros incrementaría los costos, en un momento tan espinoso como en el que estamos, porque se van a aumentar las hospitalizaciones y seguramente todos los fenómenos asociados. Pero, en otras patologías, esto puede conducir a fallecimientos de manera inminente.

Pero, ya que tiene avión privado contratado para viajar por todo el país, ¿el ministro Jaramillo no podría tomar alguna acción contra ese desabastecimiento?

Yo pensaría que sin lugar a dudas hay que convocar a las autoridades mundiales y buscar alguna solución inmediata. Porque esto es casi como si el oxígeno de los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos se les suspendiera. Es decir, el abandono del tratamiento se puede tolerar por uno, dos días, pero si esto se llega a prolongar, ¿se imagina un paciente oncológico, con un tratamiento en curso, que se quede un mes sin él? ¡Dramático!

Esta semana ocurrió que la mayoría de la Comisión Séptima del Senado le dio su apoyo a la ponencia de archivo de la reforma de la salud, pero muchos no creen que necesariamente signifique que esta está hundida. ¿Usted qué cree?

Creo que la salud sí necesita ajustes. Hay que fortalecer la atención primaria; algunos hospitales públicos requieren desarrollos como tal, quizás la regulación del talento humano que es tan importante. Ojalá que al talento humano, y no hablo solo de los médicos sino de todos los profesionales de la salud, se le brinde unas condiciones laborales dignas. Tanto en la calidad de los sueldos como en la forma de contratación laboral, que quizás sea una deuda histórica del sistema con los profesionales de la salud.

Pero la discusión política, acompañada de gritos, arengas, activismo, ha hecho que confundamos las metas. Creo que la verdadera solución se construye en espacios calmados, concertando, oyendo opiniones, buscando encuentros, generando coincidencias. Hay una cantidad de experiencias acumuladas que, sin duda, deberíamos aprovechar, buscar los elementos comunes, y hacer de esto un proceso, un camino a que se genere una mejor salud para los colombianos.

Pero usted acepta la necesidad de hacer cambios...

Es cierto que hay que hacer cambios, pero no creo que haya que cambiarlo todo. Le oía una frase a Galo Viana, director de una EPS del sistema subsidiado: ‘El país votó por un cambio, pero no por una revolución’. Es decir que no hay que botar todo a la caneca y empezar de cero.

O sea que sí sería prudente que esta reforma se archive y se sienten a redactar una nueva, y aunque se demore más, que sea concertada con la comunidad científica, con la academia, con los pacientes, una reforma que no sea dictatorial, sino que atienda las inquietudes de los colombianos...

Sin lugar a dudas. Voy a tratar de hacer una propuesta audaz. Creo que en ese sentido deberíamos hacer un pare, una profunda reflexión, concertar a todos los sectores, fundamentalmente a los médicos, que somos los que atendemos el día a día. Somos los que estamos construyendo los nuevos caminos para cada uno de los pacientes. Los médicos tenemos dos situaciones fundamentales: que pensamos en el humanismo; es decir, que lo que queremos para nosotros lo quisiéramos para los demás; debemos ser empáticos, sentir el sufrimiento del otro, ser compasivos, comunicarnos de la mejor manera para aliviar ese dolor. Pero esa atención debe tener estándares de calidad. Sin embargo, los médicos hemos sido los grandes ausentes de este debate.

Los han excluido, es cierto.

Claramente nos han excluido. Hace poco hicimos un pronunciamiento en ese sentido. Pero en ese mismo orden de ideas, sentarnos para concertar sin estridencias, sin arengas, que haya debate, sí, pero sin fricción, fuera de la pasión del Twitter, el Facebook, el X, sino en encuentros donde nos respetemos, donde nos oigamos unos a otros, donde quizás entendamos que todos tenemos un poquito de verdad en este tema tan crucial. Debemos ser capaces de ajustarnos, de volvernos a encontrar el 20 de julio cuando empiece la nueva legislatura, con un proyecto que sea concertado, abierto. Yo creo que a las malas, ningún proyecto de ley pasa, pero, además de eso, ninguna reforma de la salud sirve. Esto no se trata de vencedores ni vencidos. Yo reconozco quizás la buena intención del Gobierno y de los actores del sistema. Pero entre todos, si construimos colectiva, concertada y respetuosamente, quizás encontraremos un sistema de salud más benéfico, que es lo que queremos todos.

Hay unas EPS que ya opinan casi que la reforma ya es lo de menos, porque ellas ya están quebradas. Y algunas se han mostrado dispuestas a pasarse a la propuesta del Gobierno de volverse simplemente gestoras, ya no aseguradoras y prestadoras de los servicios de salud de los colombianos. Eso implicaría prácticamente tirarles sus pacientes a la Nueva EPS, que ya está boqueando. ¿Eso tiene algún futuro?

Yo lo que veo con suma preocupación, es que las cosas que se hacen bruscamente, para apagar todo, arrasar y empezar de cero, puede traer muerte. Sé que algunas personas representantes del Gobierno dicen que atrás ha habido mortalidad evitable, que quizás hubo desperdicio de recursos, y seguramente se cometieron errores. Pero también yo llamo la atención: si hacia adelante no tenemos cuidado, no somos previsivos, un cambio brusco puede traer tal vez una cantidad muy importante de muertes evitables, y además en un momento en que estamos viendo que los indicadores de la salud pública están disparados, como los casos de dengue hemorrágico, de malaria, y otros más que se han reactivado, y que son señales muy graves de que algo está pasando.

¿Como una falta de políticas de salud pública?

Sin duda, hay una ausencia importante o por lo menos una pobreza en la implementación de los planes de salud pública.

Mientras que quizás, si esto no se hace de una manera organizada, gradual, retirar los recursos de aseguradores va a terminar traduciéndose en que los prestadores de salud, es decir, los hospitales, las instituciones, no recibirán esos recursos.

La alternativa del Gobierno, y la única que está ofreciendo, es que la salud se estatice, y que el único prestador de servicios de salud sea el Estado, y que la Adres les pague a los prestadores de salud directamente. Usted sabe, doctor Córdoba, porque lleva tiempos ejerciendo esta profesión, que el Estado no es un buen prestador de nada, cuando lo hace solo él. De nada. Sí pienso que debe participar en muchas actividades y servicios que se le prestan al país en diversos campos, pero que sea el único prestador de salud parece fatal...

En lo personal, y creo que representando muchas voces, estoy totalmente de acuerdo. La salud debe ser blanca, no puede manejarla solamente el Estado o el sector privado, no debe tener matices ideológicos ni colores, sino quizás ese espíritu de la neutralidad que es garantizarles a los ciudadanos un derecho cuando lo necesiten y hasta que lo necesiten. Lo que se ha demostrado es que definitivamente el Estado como único prestador ha sido ineficiente. Quizás donde ha mostrado la mayor incapacidad no sea solo en gestionar el riesgo en salud, sino en asumir el riesgo financiero, porque se han incluido ahí factores como la política mal ejercida, a través de los contubernios que se arman en este tipo de situaciones. En un momento en que la red privada es mucho más robusta que la red pública, acabar con todo eso de un momento a otro lo único que trae es fatalidad. En el mundo se observan todos los días los ejercicios frente a los modelos de salud tan variados que existen; y lo que han dejado en evidencia es que los modelos mixtos, donde lo privado y el Estado trabajan en un modelo mixto para hacer alianzas público-privadas, han sido lo más eficiente y han dado los mejores resultados.

Una curiosidad: ¿por qué los médicos pasaron de ser los héroes de la salvación de muchos, de millones de colombianos cuando la pandemia, y ahora ni siquiera les consultan la reforma de la salud?

Es la pregunta que todos nos hacemos. Como en la pandemia éramos los superhéroes, nos salían a saludar a las ventanas, nos aplaudían por las avenidas, y ahora ni siquiera nos consultan aquello sobre lo que supuestamente somos la fortaleza, el conocimiento, la experiencia y la fuerza viva más activa, quizás, para generar los insumos más valiosos, para hacer una salud modelo, a través de una transformación de la salud más eficiente para todos los colombianos.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO