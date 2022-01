En entrevista con Noticias RCN, el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar, se refirió a la situación sanitaria y aseguró que el país podría llegar a un poco más de 40.000 casos diarios de covid-19 a raíz del incremento de casos en diferentes regiones del país.



"En las próximas dos o tres semanas vamos a tener un aumento de casos muy importante, esperamos que sobre la primera y segunda semana siguientes podamos ver una disminución. Podríamos llegar a un poco más de 40.000 casos diarios”, mencionó el viceministro.



Según el Ministerio de Salud, ómicron ha demostrado ser una variante de 5 a 10 veces más contagiosa que delta, la evidencia también parece sugerir que tiene menor severidad, un hallazgo cada vez más consistente.



Una alta contagiosidad puede tener un alto impacto en salud pública, incluso a baja severidad, por el volumen de contagiados, especialmente entre no vacunados.



Un poco antes de antes de que se reportara la aparición de ómicron en Colombia el país registraba un índice de nuevos contagios que fluctuaba entre los 2.520 y 1.766 casos. De acuerdo a la cartera de salud, para el 28 de diciembre ya se habían reportado 4.306 nuevos casos de covid-19, y Bogotá, Cali y Medellín tenían un pico de contagio insinuado.



Sobre esta situación, el Ministerio de Salud y Protección Social ha sido enfático en señalar que la vacunación es la herramienta más eficaz para mitigar la nueva ola de contagios por covid-19, causada por la rápida propagación de la variante ómicron.



De acuerdo a los estudios recientes de la entidad, las personas que no se han vacunado tienen un riesgo 72,3 veces más alto de covid grave frente a quienes sí se vacunaron.



Fernando Ruiz, ministro de Salud y Protección Social, ha mencionado en varias ocasiones que los puntos de vacunación están por todo el país y las personas pueden vacunarse en cualquier ciudad "pueden hacerlo en el lugar que visiten en estas festividades y vacaciones e incluso pueden consumir algo de alcohol moderadamente y no tener problemas con la vacunación, de manera que no hay excusa".



En Colombia se han adquirido más de 83 millones de vacunas, de las cuales han sido aplicadas 63 millones, es decir hay casi 20 millones de vacunas disponibles para ser aplicadas, por lo que el ministerio asegura que "no hay excusas para no vacunarse".

