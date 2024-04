Hablan expertos sobre propuesta de giro directo del Gobierno a hospitales y clínicas

El Gobierno Nacional anunció hoy en rueda de prensa que expedirá un decreto en el que la Adres empezará a girar directamente a hospitales y clínicas.

"La ley nos permite girar directamente a hospitales y clínicas públicas y privadas y lo haremos para darle más eficacia a la utilización de los recursos públicos de la salud", señaló el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

Las EPS del régimen contributivo que no tienen patrimonio adecuado entran en esta medida y el Minsalud está facultado a hacer seguimiento y auditoría a esos recursos, según explicó el Ministerio de Salud en la rueda de prensa.

Cabe aclarar que está medida todavía no tiene aval del Ministerio de Hacienda, pero dicha figura del giro directo ya había sido contemplada en el proyecto de reforma de la salud que se hundió el miércoles pasado en la Comisión Séptima del Senado.

En el proyecto de articulado, la Adres figuraba como pagador único del sistema y tenía la tarea de girar el dinero a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Esto debido a que se habría eliminado la intermediación financiera, es decir, las EPS.

Además, es clave recordar que las EPS han insistido al Gobierno sobre los pagos y el nuevo cálculo por el mismo concepto de UPC y Presupuestos Máximos desde hace más de un año para poder solventar su propia liquidez y mantener las reservas técnicas.

Sobre el anuncio del Gobierno Nacional, expertos en el tema se pronunciaron y advirtieron que esta medida pondría en aprietos el sistema de salud.

El académico y neuroepidemiólogo, Diego Rosselli, miembro de la Academia Nacional de Medicina, señaló que la decisión de hacer giro directo a clínicas y hospitales puede llevar al declive financiero al sistema.

“Pagarle directamente a los hospitales representa la quiebra del sistema de salud, porque si los hospitales pueden facturar sin que haya de por medio una autorización de la EPS, pueden hacer los procedimientos que quieran, dejar a los pacientes hospitalizados el tiempo que quieran, hacerle los exámenes que quieran, eso no lo paga nadie”, señala Rosselli.

Entre tanto, el exministro, médico y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, opinó: "Esto no necesariamente va a mejorar la eficacia y la eficiencia en el sistema de salud (...) Tal vez la intención del Gobierno ahora es generalizarlo a todo el sistema. Pero hay que tener cuidado de que haya los debidos controles a ese gasto, porque si el giro directo termina siendo un mecanismo mediante el cual nos retrocedamos a la forma como operaba el sistema de seguridad social antes de 1970, que era básicamente un pagador de prestación de servicios, eso lo que hace realmente es incrementar el gasto en la prestación de los servicios y al sistema", detalló Galán.

Y agregó: "Entonces termina no abaratando los costos del sistema de salud, sino todo lo contrario. De ahí la importancia de la evolución que ha tenido la seguridad social, particularmente en Europa, la cual Colombia ya había alcanzado, ya ha alcanzado, a través de una adecuada gestión integral de los riesgos en salud, de los riesgos financieros, de los riesgos operativos, para poder controlar que esos pagos no se desborden.

En su opinión, el giro directo no disminuirá los costos del sistema de salud. "Los costos seguirán siendo los mismos o más, dependiendo, repito, de cómo se establezca ese mecanismo. Pero aún con una adecuada gestión de riesgos, los costos pueden incrementarse, por lo que ha venido sucediendo. Y ésta, pues, el mecanismo de giro directo no es un mecanismo que vaya a mejorar la situación financiera de déficit estructural que el sistema tiene", detalló el experto.

Entre tanto, Luis Jorge Hernández, director de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y excoordinador del Área de Salud Pública de la misma institución, señaló: "Por un lado va a girar recursos directos a la red público privada, pero esto no se hace sin un adecuado sistema de información de las EPS que son las encargadas de la gestión de riesgo operativo de cada persona, de sus consultas , remisiones, intervenciones medico quirúrgicas y medicamentos; al mismo tiempo el Gobierno plantea y quiere la eliminación de las EPS y no queda claro cómo se financiará esta gestión de riesgo tan importante que hacen las EPS. Además, el modelo propuesto no tiene quien asuma esta función con la experiencia que se está dejando perder", aclaró.

Lo que dice el Gobierno

“El giro directo garantiza un flujo mensual de los recursos a las redes de prestación de servicios de cada EPS. Si bien el giro será postulado por las EPS, por sus interventores, cuando es el caso, es una especie de nómina que debe incluir a todos los hospitales y clínicas que le prestan servicio a esa EPS“, explico Félix León Martínez, director de la Adres y aclaró que la idea es incorporar un porcentaje del régimen contributivo en este giro.

"Las IPS vienen solicitando el tema del giro directo para poder mantener sus finanzas sanas. Hoy acabamos de firmar el decreto y se lo estamos comunicando al Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación", afirmó, por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

REDACCIÓN SALUD