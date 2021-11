¿Busca conseguir su peso ideal? Siga estos hábitos saludables

A la hora de pensar el peso ideal o disminuir el porcentaje de grasa del cuerpo se debe tener en cuenta la actividad física y la alimentación, ya que juntos le ayudarán a alcanzar los objetivos propuestos.



Las metas de cada persona no son las mismas ya que todos los organismos son diferentes y tienen necesidades y objetivos específicos, de allí la importancia de consultar un especialista que asesore su proceso. Tenga en cuenta que, según los médicos, no habrán cambios de la noche a la mañana y los hábitos se crean de a poco y con paciencia.

De acuerdo con estudios científicos una buena rutina de ejercicio junto con una excelente alimentación, ayudan a tener un peso adecuado, así como a prevenir enfermedades y mejorar la salud mental.



(Lea también: Conozca tres ejercicios que le ayudarán a perder peso y vivir mejor).



Es posible mantener bajo control el índice de masa corporal y disminuir grasa en zonas localizadas siguiendo las siguientes recomendaciones:

Actividad física diaria

Para la mayoría de los adultos sanos, el Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) recomienda hacer actividad aeróbica moderada o fuerte dependiendo de las capacidades físicas de cada persona.



En caso no sentirse bien realizando ejercicio que implique un alto esfuerzo, puede recurrir a caminar a paso ligero por al menos 150 minutos a la semana; procure hacer sus vueltas a pie, en la medida de lo que pueda, y no utilizar tanto el transporte en automóviles si va a realizar un recorrido corto.

Facebook Twitter Linkedin

Si usted es mayor de edad, intente hacer 45 minutos diarios de ejercicio físico intenso o 300 semanales. Su cuerpo y su salud se lo agradecerán. Foto: iStock

Por el contrario, si está en capacidad de hacer actividad aeróbica vigorosa, puede correr al menos 75 minutos a la semana y practicar ejercicios de fuerza, al menos 2 veces por semana.



(De interés: Estos son algunos síntomas del cáncer de colon).



Para realizar cualquier actividad deportiva a la que no está acostumbrado es importante visitar a su médico para que haga una valoración de sus músculos y articulaciones, ya que hay prácticas más exigentes que otras.

Dormir bien

Existen otros hábitos que juegan también un papel fundamental en el bienestar fuera del ejercicio y las comidas: el sueño, un aspecto que muy pocas personas tienen en cuenta a la hora de intentar adelgazar.



Por ejemplo, el hábito de ver televisión en exceso por la noche podría estar afectando no solo la calidad del descanso, sino una pérdida de peso exitosa.



(Le recomendamos: Tenga un sueño reparador: hábitos que le ayudarán a dormir tranquilamente).

Facebook Twitter Linkedin

Un buen descanso ayuda a la salud mental y física. Foto: iStock

De acuerdo con la directora científica de Medi-Weightloss, la doctora Macklin E. Guzmán, ver televisión “no solo se asocia con un estilo de vida más sedentario, sino que hacerlo durante demasiado tiempo antes de acostarse puede contribuir a un aumento de peso y a la interrupción del sueño”, según aseguró al medio ‘She Finds’.



“Reduciendo el tiempo de televisión a la mitad, hay una mayor quema diaria de calorías de aproximadamente 120 adicionales por día. Puede que esto no parezca una gran cantidad, pero distribuido a lo largo de un año representa aproximadamente 12 libras", explicó la especialista.



(Puede leer: Ejercicio no aumenta las ganas de comer, dice la ciencia).

Una dieta saludable

La calidad de la alimentación es fundamental a la hora de conseguir el peso ideal, pues, entre otras cosas, provee beneficios para la salud del cerebro y a su vez le brinda mayor energía para realizar las actividades necesarias para adelgazar.



Según un estudio de la Sociedad Americana de Química, es recomendable tomar agua antes de dormir, ya que esta práctica previene la obesidad y aumenta la pérdida de peso.



(Siga leyendo: Estos son los cinco hábitos que te engordan sin darte cuenta).

Facebook Twitter Linkedin

Consuma alimentos ricos en grasas saludables como salmón, aguacate, frutos secos y semillas. Foto: Istock

A su vez, los expertos recomiendan que se eviten los alimentos procesados, paquetes y bebidas azucaradas (prefiera el agua). Elija en su lugar cantidades moderadas de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que se encuentran en el pescado, las nueces y ciertos aceites vegetales.



(Le seguiremos: 'A los 11 años me di cuenta de que era gorda y fea; solo comía más y más').



A su vez, se recomienda no seguir dietas estrictas que no sean dictadas por un médico. La especialista María Carmen Díaz, experta en Dieta y Nutrición de ‘Quirónsalud’, afirma que si una dieta restrictiva se mantiene en el tiempo “puede resultar realmente peligrosa” porque elimina los nutrientes de la alimentación con el objetivo de perder peso.

Más noticias

Mujer creía que tenía sobrepeso, pero resultó ser un peligroso tumor



Más kilos, menos polvos / Sexo con Esther



‘Confundir el hambre con la falta de sueño también engorda’



Tendencias EL TIEMPO