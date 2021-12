Más que balances, el fin de año debe refrendar hábitos que procuren mantener el cuerpo y por extensión la salud en buenas condiciones; de ahí que no sobra recordar esas diez medidas infaltables que, además de sencillas, favorecen al organismo no solo en términos de defensa contra enfermedades sino para que cuando estas ataquen tengan el menor efecto negativo.



Un grupo de médicos consultados por EL TIEMPO hacen estas recomendaciones que si bien podrían ser más, permiten detallar las principales.



Autocuidado

El salubrista Pedro León Cifuentes manifiesta que la pandemia ha refrendado la necesidad de protegerse frente a amenazas colectivas en las que si bien el covid-19 ha sido un referente, la aplicación de las medidas para atajarlo pueden ser extensivas a otras patologías de transmisión entre humanos.

De ahí que el salubrista insiste en convertir en hábito el lavado permanente de manos, el distanciamiento físico, el aislamiento ante la presencia de síntomas, y la elaboración de pruebas tempranas para concretar diagnósticos y proyectar intervenciones.



“En este fin de año hay que insistir en esto, a lo que hay que sumar la vacunación, el control de los aforos en lugares públicos y la ventilación de los espacios cerrados”, remata Cifuentes.



Ejercicio

Germán Maldonado, médico de la Universidad Nacional experto en ejercicio de alta intensidad en corto tiempo, insiste en que todas las personas deben realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio que implique movimiento y una frecuencia cardíaca de al menos el 75 por ciento de la máxima recomendada para cada edad.



“Se ha demostrado que la actividad de estas características no solo mejora las condiciones osteomusculares, sino que disminuye los riesgos cardiovasculares, mejora el sueño, regula el apetito y favorece la síntesis de sustancias que mejoran las emociones”, remata Maldonado, quien agrega que este hábito debe ser infaltable en todos los propósitos para al año que viene.

La falta de ejercicio trae una resistencia a la insulina. Foto: iStock

Duerma bien

Carlos Mario Pulido, médico de la Universidad Nacional, asegura que si bien la cantidad de sueño puede ser una impronta en cada persona, procurar hacerlo en condiciones sanas al menos entre siete y ocho horas diarias, porque se ha demostrado que un sueño reparador, además de poner en forma las estructuras osteomusculares, favorece la regulación metabólica, la síntesis de sustancias que a nivel cerebral son favorables emocionalmente, con lo que se proyecta un mejor rendimiento laboral, académico, se disminuye la agresividad y se enriquecen las interacciones sociales.



Hidrátese

El médico Rodrigo Sánchez dice que es muy importante mantener el cuerpo hidratado y para eso cada persona debe vigilar su consumo de líquidos que si bien algunos fijan en ocho vasos diarios de agua, en realidad la necesidad está determinada por los síntomas que van desde la sed, la escasez de orina, y otras molestias, de ahí que insiste en que entre todas las cantidades de líquidos consumidas al día la proporción para un adulto debe ser de al menos dos litros.



Con esto se favorece la regulación de la temperatura corporal, evita la formación de cálculos renales, mantiene las funciones cardioavsculares, atenúa el estreñimiento, favorece la digestión, aumenta la capacidad física y ayuda para mantener la piel en mejores condiciones.



Baje el estrés

Gloria Garay, médica de la Universidad Nacional, dice que hay que darles a las cosas su verdadero valor y recomienda ocuparse más y preocuparse menos, para lo cual hay que mantener conversaciones con personas gratas, evitar discusiones innecesarias, dedicar el tiempo libre a alguna actividad placentera, pensar más en cada persona, buscar espacios para la realización personal y consultar si siente que la situación se le sale de las manos.



Comer con moderación

Ángel Alberto Castro, gastroenterólogo, dice que es importante insistir en comer con moderación y mantener una dieta balanceada sin restricciones mayores y estar atento a los cambios en el apetito y en los hábitos intestinales que cuando se presentan deben consultarse con urgencia para prevenir desórdenes que podrían complicarse si no se atienden adecuadamente.



No fume

Cualquier cantidad de cigarrillo tiene efectos negativos en el organismo, de ahí que la salubrista Elizabeth Beltrán insiste en que no puede haber fumadores moderados, leves o severos porque todos se enfrentan a riesgos mortales y en ese sentido recomienda desprenderse del hábito del tabaco buscando ayuda profesional en razón a que la nicotina, por ser una sustancia altamente adictiva, impide que la gente deje de fumar muchas veces por cuenta propia.



Muchos utilizan los vapeadores como reemplazo de los cigarrillos. Foto: iStock

“Si bien las campañas han disminuido el consumo del cigarrillo, aún queda una buena proporción de la población pegada al cigarrillo, principalmente jóvenes, por lo que las campañas deben arreciarse para impedir su consumo desde edades tempranas”, remata Beltrán, quien agrega que esto se hace extensivo a cigarrillos electrónicos, vapeadores y calentadores de tabaco.



Atento a los síntomas

Luis Alberto Parra, cirujano, dice que la gente debe conocer su cuerpo y en ese sentido recomienda hacerse chequeos médicos regulares para vigilar los niveles de tensión arterial, de azúcar y grasas en la sangre, el funcionamiento de los riñones y otros indicadores vitales. De igual forma, de acuerdo con la edad, no dejar pasar por alto algunos exámenes como el de la próstata para los hombres mayores, la citología vaginal y el examen de seno en las mujeres, así como consultar ante la presencia de síntomas que podrían ser señales de enfermedades que se pueden manejar fácilmente si se detectan a tiempo.



Alcohol con moderación

El consumo de licor por esta época forma parte de las celebraciones, de ahí que es casi imposible recomendar prohibir su consumo; sin embargo, Rosmery Coll insiste en que a pesar de esta premisa lo mandado es moderar su consumo y evitarlo al máximo, sobre todo en presencia de menores o cuando hay antecedentes de problemas derivados por su ingesta.



“No hay ninguna razón para conducir vehículos cuando se ha consumido alcohol, así sea en mínima cantidad, no solo porque está prohibido, sino porque las cifras de accidentalidad por esta época se incrementan por su consumo irresponsable”, dice Coll, quien agrega que aunque los brindis están permitidos, tampoco se debe obligar a las personas a que tomen y lo mandado es alejar los tragos lo más que se pueda de estas celebraciones.



Disfrute

Gonzalo Guevara, médico de la Universidad Nacional, dice que lo mandado por estos días es no amargarse, tomar las cosas con calma, ser tolerante frente a las opiniones de los demás y aunque son tiempos donde los temas políticos se ponen sobre la mesa, es preferible no caer en conflictos derivados de posiciones antagónicas que pueden deslizarse hacia agresiones personales, distanciamiento entre familias y conocidos.

