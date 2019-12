Diez hábitos que le ayudarán a mejorar su memoria

iStock

8. Andar hacia atrás



Realizar esta práctica, a pesar de no ser tan común, es muy eficiente para la salud del cerebro. Recientemente, el estudio 'It takes me back: The mnemonic time-travel effect' ('Me lleva de vuelta: el efecto mnemónico del viaje en el tiempo', en español) demostró que caminar hacia atrás ayuda a recordar mejor los eventos del pasado. Incluso mejor que andar hacia delante o quedarse quieto. Los científicos denominaron este suceso como "el efecto de viaje en el tiempo mnemónico".