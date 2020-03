Usted podría estar usando mal el tapabocas y los guantes sin saberlo

“Hemos visto con preocupación cómo en algunas ciudades se han tomado medidas de prevención contra la infección por SARS CoV2/COVID-19 totalmente contrarias a la evidencia científica”, dice una alerta lanzada por la Asociación Colombiana de Infectología en la que piden a los Alcaldes, Gobernadores, y comunidad en general un uso adecuado de los usos de protección como el tapabocas.

La agremiación dice que estos deben ser usados “en los casos realmente necesarios y en los que resultan efectivos”, y agrega que el tapabocas solamente está indicado para “quien tose o espectora porque contiene el virus y actúa como barrera” y en trabajadores de la salud, que están más expuestos a esas secreciones.



Al contrario, su uso indiscriminado puede llevar a que personas sanas estén más expuestas al contagio, dice la Asociación, pues “tienen riesgo de convertirse en reservorio de contacto continuo con las manos del portador expandiendo el virus, por lo que la medida no solo resulta ineficaz, sino riesgosa”, dice.

Además, llaman la atención por el desabastecimiento al que puede haber llevado el uso indiscriminado del tapabocas, por el cual quienes realmente los necesiten podrían no encontrarlos y esto agravaría la situación “ya de por sí crítica por la que atravesamos”.



“El uso de tapabocas para prevenir coronavirus cuando no hay tos ni expectoración no está indicado porque la forma de transmisión cuando no hay síntomas de tos es el contacto (la persona se toca las mucosas de la cara y luego toca superficies), además es una práctica riesgosa ya que incrementa el contagio porque las personas se tocan la cara constantemente y contaminan el tapabocas”, insiste la Asociación en su carta.

Incluso, dicen que usar guantes en escenarios no clínicos, como supermercados y medios de transporte “genera contaminación cruzada ya que, al tener guantes puestos, la persona nunca hace higiene de manos y contamina todo a su alrededor”. Por eso, recuerdan que el pilar del cuidado para evitar el contagio de coronavirus está en el lavado de manos.



