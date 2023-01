La guanábana es una de las frutas tropicales más consumidas en Colombia y, también, una de las que más beneficios y propiedades posee. A simple vista, puede parecer un alimento exótico más, pero no lo es en absoluto: en su interior se esconde un conjunto inigualable de vitaminas, sales minerales y antioxidantes.



De acuerdo con el portal especializado ‘Tua Saúde’, la guanábana no solo aporta vitaminas -como el potasio, magnesio y vitamina C- sino que también contiene importantes cantidades de fitoquímicos, elementos que están presentes de manera natural en los alimentos de origen vegetal.

En conjunto, la guanábana otorga propiedades diuréticas, sedantes, hipoglucemiantes, hipotensoras, antioxidantes, antirreumáticas, anticancerígenas, antiinflamatorias y antiespasmódicas, de acuerdo con el portal mencionado anteriormente. A continuación, conozca algunos de sus beneficios.

Conozca los innumerables beneficios de la guanábana

1. Ayuda a fortalecer el sistema inmune

La guanábana es rica en vitaminas del complejo B y C; además de ser una buena fuente de minerales como potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo, calcio y zinc. En conjunto, estos componentes la hacen un aliado infalible para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.

Su consumo es ideal para aquellas personas que sienten un cansancio o falta de energía. Foto: iStock

Sin embargo, este no es su único beneficio: su alto contenido de de fructosa e hidratos de carbono convierten a la guanábana en una fruta ideal para hacer frente al cansancio y aumentar las energías en las actividades diarias, según lo explica el portal especializado ‘Mejor con Salud’.

2. Es un antiinflamatorio natural

¿Sufre usted de dolor de cabeza, espasmos, lesiones o dolencias musculares? La guanábana, considerada un antiinflamatorio natural, podría ser de gran ayuda.

La pulpa de esta fruta contiene flavonoides y polifenoles, dos compuestos con efectos positivos para la salud. Foto: iStock

La pulpa de esta fruta contiene flavonoides y polifenoles, dos compuestos que han demostrado tener efectos positivos en la salud. Mientras que los flavonoides son poderosos antioxidantes, con características antiinflamatorias que asisten al sistema inmunológico; los polifenoles no se quedan atrás: tienen acción vasodilatadora, antiinflamatoria, antitrombótica y antiaterogénica, según señala un estudio publicado en 2015 por la editorial científica ‘Hogrefe’.

3. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Bien sea en jugo, té o pulpa, el consumo de guanábana puede resultar beneficioso para todo el organismo, pero especialmente para el sistema cardiovascular. Y todo gracias a su contenido de vitamina B1 y B2.

Según explica MedlinePlus, el servicio de información provisto por la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, la vitamina B1 juega un papel en la contracción muscular y la conducción de las señales nerviosas. La B2, por su parte, ayuda a la producción de glóbulos rojos y a la liberación de energía de las proteínas.

El consumo de guanábana es beneficioso para el funcionamienro del sistema cardiovascular. Foto: iStock

La hoja de guanábana, además de tener propiedades antimicrobianas, hepatoprotectoras y gastroprotectoras, posee un efecto beneficioso para la salud cardíaca.



“Estudios recientes han demostrado que la administración diaria de extracto acuoso de Annona muricata (guanábana) produce una disminución significativa de los niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos, colesterol total, colesterol LDL e índice aterogénico y una reducción considerable del peso corporal”, concluyó un estudio del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México.

Otros beneficios

Los componentes nutricionales de la guanábana incluyen minerales como el fósforo, calcio y hierro. Estos tres ayudan a fortalecer la salud de los huesos y a prevenir la osteoporosis, una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos.

El consumo de guanábana ayuda a combatir el debilitamiento de los huesos. Foto: iStock

Sus beneficios no se limitan a la salud ósea, sino que se extienden hasta la salud gastrointestinal, pues al ser una fruta con alto contenido en fibra, mejora el funcionamiento del tracto intestinal, al tiempo que ayuda a combatir el estreñimiento, según el portal ‘Oncosalud’.

