Todo lo que tiene que saber sobre la gripa aviar H10N3

La pandemia de covid-19 ha generado una hipersensibilidad a la potencial expansión de virus u otros gérmenes que puedan afectar la salud individual o colectiva, en cualquier rincón del planeta. La inquietud ahora es por cuenta del anuncio de las autoridades chinas de un contagio humano con la gripe aviar H10N3, que por antecedentes similares se presume como una amenaza que hay que atajar.



Sin embargo, al revisar la información, lo que se encuentra no genera preocupación.



De hecho, lo que se detectó fue una infección por este virus de la influenza, en un hombre de 41 años en la provincia china de Zhejiang, que fue hospitalizado el 28 de abril, con síntomas aún no revelados. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud de China (NHC), se trata de una infección potencialmente adquirida a partir del contacto con aves de corral, aunque no se detalló exactamente como pudo ocurrir el contagio.



En ese sentido, el Centro para el Control y Enfermedades de China, un mes después, luego de realizar la secuenciación genómica del virus encontrado en el paciente, determinó que se trataba de la cepa H10N3 de gripa aviar, por lo que ordenaron la cuarentena a los contactos cercanos de ese enfermo y a los residentes del entorno, donde pudo haber ocurrido el contacto.



De igual forma, la Provincia de Jiangsu dictó medidas epidemiológicas para evaluar los riesgos y prevenir posibles contagios, a pesar de que hasta el momento no se han detectado casos similares.



La NHC también aseguró que después de revisar en extenso la situación, dicha cepa no ha sido hallada en otros lugares de China ni del mundo, pero definió condiciones para hacer seguimiento a la situación.



El H10N3

De acuerdo con la NHC, el H10N3 es un virus que está presente normalmente en las aves de corral, pero que ha demostrado ser ineficaz para transmitirse a humanos y mucho más para pasar de persona a persona, por lo que dicho instituto considera que la infección hallada en este hombre fue “un caso excepcional”.



Aunque esta cepa de gripa aviar es altamente contagiosa entre dichas aves, con este antecedente queda claro que las personas que trabajan con estos animales podrían tener un riesgo, aunque mínimo de infectarse, que puede aumentarse si tiene contacto directo con aves enfermas o muertas, por lo cual recomendó medidas específicas para estos trabajadores y orientación en caso de presentar algún síntoma.



Riesgo bajo

Si bien la alarma se ha encendido, dados los antecedentes con el covid-19, lo cierto es que las autoridades y los investigadores de los equipos sanitarios chinos han dado un parte de tranquilidad.



Al respecto, Yang Zhanqiu, patólogo de la Universidad de Wuhan, manifestó que el virus de la gripa H10N3, “presenta un bajo riesgo para los humanos y no hay evidencia que indique que pueda transmitirse de persona a persona”.