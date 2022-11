La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que dos personas se contagiaron de gripe aviar en septiembre y octubre tras un brote de esta enfermedad en una granja de la provincia española de Guadalajara, lo que supone los primeros casos detectados en España.



Hasta ahora sólo se había detectado un caso de esta enfermedad, que puede ser mortal, en el continente europeo (en Reino Unido en 2021), mientras que en todo el mundo desde 2003 se confirmaron 868 contagios en humanos, con 456 muertes.



Los dos casos se detectaron en trabajadores de una granja donde se confirmó un brote de gripe en aves el 20 de septiembre, tras el que se tomaron medidas de control y prevención, indicó la OMS en un comunicado.



El Ministerio de Sanidad español confirmó primero la presencia el virus H5N1 de la gripe aviar en un empleado de 19 años el 27 de septiembre, y más tarde en otro trabajador de 27 años el 13 de octubre que participó en las medidas de control y limpieza.



Ambos se recuperaron y dieron negativo en los test posteriores, aclaró la OMS. En su valoración del brote, la organización señaló que no es necesario tomar medidas preventivas en viajes desde o hacia España, tampoco controles sanitarios en aeropuertos.



También aclaró que pese a los casos detectados no hay evidencia de transmisión entre humanos (la enfermedad se contagia típicamente de aves a personas).



La organización recordó que la enfermedad puede tener diferentes efectos en los contagiados: algunos no presentan síntomas y otros simplemente pueden sufrir infecciones en el tracto respiratorio superior (tos, fiebre) pero si la infección progresa puede degenerar en neumonía, problemas respiratorios graves o incluso la muerte.

