Un nuevo brote de gripe aviar tiene en alerta al mundo. La decisión de Argentina y Uruguay de decretar la emergencia sanitaria tras el hallazgo de los primeros casos de gripe aviar en aves silvestres aumentó esta semana el nivel de la alerta en Latinoamérica por el avance de esta enfermedad. Pero no solo en el sur están preocupados, Costa Rica, Ecuador y Colombia ya han emitido planes de alerta y vigilancia para evitar que el virus pueda afectar a las personas.



Si bien el virus de la influenza aviar H5N1, altamente patógeno, ha llegado a afectar a humanos en las últimas décadas y recientemente se ha detectado también en algunas especies de mamíferos, lo cierto es que en la mayoría de los casos solo afecta aves y que su transmisión a personas es complicada.

La gripe aviar en Colombia

En el país, por ejemplo, según informó el Instituto Nacional de Salud, INS, a la fecha no se han identificado casos de gripe aviar en humanos. Es decir que se han afectado algunas aves, pero el virus no se ha transmitido a las personas.

(Lea también: INS ratificó que aún no se registran casos de gripe aviar en humanos en Colombia)

La ratificación de la entidad se dio en el marco de los focos de infección de influenza aviar en aves, detectados y confirmados por el Instituto Nacional Agropecuario, ICA, entre octubre y enero de 2023 en distintas zonas del país.



El director general del INS, Giovanny Rubiano García, dio un parte de tranquilidad: “No tenemos casos en humanos, por lo tanto no hay transmisión de humano a humano. Todas las muestras analizadas en personas han resultado negativas para influenza aviar", dijo el funcionario, quien reiteró que el INS mantiene vigilancia intensificada del evento en constante cooperación técnica con el ICA.



Asimismo, la entidad señaló que desde el inicio del brote, el INS y las Secretarías de Salud departamentales y distritales mantienen acciones de vigilancia en salud pública y en las últimas cuatro semanas, según información del ICA, no se han confirmado nuevos casos en aves.



En relación al riesgo para la población humana, el Instituto explicó que “el virus de la influenza aviar es propio de las aves de corral, raramente puede transmitirse a humanos. No se trata de un virus contagioso y tampoco se transmite por el consumo de pollo, gallina o huevos”.

(Lea también: Colombia mantiene vigilancia intensificada de gripe aviar)

“Si esto llegase a suceder, se daría por el contacto estrecho de los cuidadores de aves con heces o secreciones de aves enfermas”, aclaró el director del INS.

Casos en el mundo

Pero, ¿por qué preocupa tanto entonces el nuevo gran brote de gripe aviar H5N1 en el mundo?

La enfermedad, que en algunas ocasiones en las últimas décadas ha llegado a afectar a humanos, con varios casos mortales, sigue siendo poco habitual en nuestra especie, "pero no podemos asumir que siempre sea así y debemos prepararnos para cualquier cambio de situación", dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Y es que la gripe aviar por el virus H5N1 se está extendiendo entre animales y, aunque es complicado que se produzca un salto de la enfermedad a los humanos -ya existen algunos casos-, es una situación que se debe vigilar, no solo en las aves sino también en los cerdos.

El virus H5N1 ha creado una situación de “pandemia animal” que comenzó a finales de los años noventa en el sudeste asiático y esta enfermedad se considera endémica en países como Vietnam o China, explica a EFE el investigador en epidemiología veterinaria de la Universidad española de Zaragoza, Nacho de Blas.

(Lea también: Recomendaciones ante la alerta en Colombia por gripe aviar)

Las aves acuáticas migratorias son portadoras de las cuatro cepas de influenza A, lo que ha propiciado su extensión entre las aves, que ha llegado ya hasta centro y sudamérica.

El investigador recuerda que desde 2005, cuando la propagación de la enfermedad en los animales tomó fuerza, “empezaron a notificarse algunos casos muy esporádicos de salto zoonótico a humanos”.

Hay aproximadamente un centenar de casos descritos en quince años y aunque es una enfermedad “muy virulenta” y con una alta letalidad para los humanos, “es muy, muy poco contagiosa”.

Los casos de contagio se han producido, “sobre todo, por convivencia muy, muy estrecha con los animales enfermos o por una manipulación muy inadecuada de los mismos”.

“Este virus puede pasar a los humanos como a otros mamíferos, aunque no es algo fácil, pero hay que seguirlo y, sobre todo, seguir de cerca, como se hace desde hace ya tiempo, las posibles infecciones de porcino”, que para De Blas son el “gran problema”.

El salto zoonótico (de animales a personas) “es complicado” porque los receptores a los que se une el virus de la gripe A son diferentes en las aves y en los humanos. Sin embargo, el cerdo, al que se tiene “supervigilado”, tiene ambos tipos de receptores, por lo que existe la posibilidad de que se infecte simultáneamente con N5H1 y con otro virus porcino o humano.

Esa coinfección podría generar -señala- una recombinación de virus y que el resultado sea un virus que pueda ser muy contagioso o virulento para los humanos. El “riesgo fundamental” es la recombinación en cerdos, mientras que en el resto de mamíferos “es muy raro” que se produzca ese escenario.

Al porcino se le considera como “un vaso de mezclas o una coctelera. Cuando se producen coinfecciones se recombinan virus y ahí es donde hay un riesgo muy alto de que surja un virus que nos complique la vida”.

De Blas recuerda el H1N1 surgido en 2009 y que también fue un virus de gripe A como resultado de una recombinación múltiple de virus aviares de origen euroasiático, porcinos norteamericanos y humanos.

Un virus que “afortunadamente no fue demasiado virulento” y que ahora circula de “forma normal". La extensión de la gripe aviar entre las aves no solo salvajes sino de granja es un asunto a vigilar y constituye, “sobre todo, un problema de tipo sanitario para las aves”, además de económico por los problemas de abastecimiento y encarecimiento de huevos y carne de ave que está provocando en diversos países.

(Lea también: La gripe aviar se expande por Asia y Europa)

Los brotes por H5N1 también se han multiplicado en las últimas semanas entre mamíferos como visones, nutrias, zorros y leones marinos, un fenómeno que la OMS ya calificó el pasado día ocho de preocupante y que debía ser vigilado.

El investigador dice que, “normalmente, este virus está muy adaptado” a aves y aunque los mamíferos se pueden llegar a infectar, el contacto tiene que ser muy estrecho. Ello no quita para que se hayan dado casos en zorros, mofetas, osos o pumas en Estados Unidos, o la muerte de cientos de focas en el mar Caspio, una transmisión que se produciría no solo porque los mamíferos carnívoros depreden aves infectadas, sino por contagio entre ellos.

Sin embargo, y a pesar de su rápido avance por el mundo es clave señalar que aunque la gripe aviar se transmite muy fácil entre animales y hoy ya hay una especie de "pandemia animal", el salto hacia los humanos y una eventual infección generalizada es, como ya se ha dicho, complicado.

AGENCIA EFE Y UNIDAD DE SALUD