¿Cuál es la situación del flujo de recursos hacia las EPS en este fin de año?

Ha sido un cierre de año muy difícil para las EPS. Con base en información reportada a la Supersalud, con corte a Septiembre los estados financieros del conjunto de EPS afiliadas a ACEMI muestran que más del 98% de los recursos de la UPC se han ido a pagar prestaciones en salud (se calcula sobre 90%) y que la ejecución de presupuestos máximos para el año es del 148%. Esta insuficiencia de recursos la hemos expuesto al gobierno, al Congreso y a los entes de control.

¿Cuál es el monto que la Adres les adeuda y por qué conceptos?

Hasta hoy 30 de diciembre, estamos pendientes de las resoluciones que debe expedir el Ministerio de Salud para reconocer las deudas por cuenta de las prestaciones y atenciones que se hacen por fuera del Plan de Beneficios y que no se cubre con cargo a la UPC. Según las cuentas de ACEMI, estas deudas ascienden a $2,6 billones entre lo que se debe de 2021 y 2022.



¿Si las cuentas están claras cuál es la causa de esta dificultad?

Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integrada (Acemi). Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Lo que ha dicho el Ministerio de Salud es que de un lado no cuenta con los recursos en el presupuesto de la Adres para este año, y que requiere aclaración sobre diferentes rubros dando plazo hasta enero de 2023 para resolver las dudas correspondiente a lo que se adeuda desde 2021. Acá es importante aclarar que en respeto del principio de la autonomía que tienen los médicos , las EPS no pueden regular ni controlar lo que prescriben estos y los prestadores cuando ordenan algo que no está incluido en el Plan de Beneficios, (cuyo pago se ha denominado Presupuestos Máximos), ni los precios a los que cobran esas atenciones, toda vez que los prestadores ordenan estos servicios directamente (sin intervención de la EPS) a través de una plataforma llamada MIPRES que es administrada directamente por el Minsiterio de Salud.

¿Qué riesgo tiene esta situación para el sistema?

La insuficiencia de recursos pone en riesgo a todo el Sistema, no sólo a las EPS. Los riesgos son de muchos tipos. En primer lugar está el riesgo de no cumplimiento de los indicadores financieros lo que pone a las EPS en riesgo de intervención o liquidación; el riesgo para los prestadores y proveedores de carteras que crecen y no están adecuadamente respaldadas, el riesgo para los trabajadores de que les queden debiendo sus honorarios, y por supuesto el riesgo para los usuarios y pacientes de no poder acceder a servicios, que estos se demoren o de tener que pagar de su bolsillo las atenciones.

¿Qué llamado les hacen ustedes al Gobierno a dos días de acabarse el año?

El llamado es a acelerar los procesos de reconocimiento de deudas con las EPS, para que de esta forma se le inyecte liquidez a todos el sector salud, y a priorizar en la adición presupuestal que se tramitará en el congreso el próximo año los recursos para que el sector salud esté adecuadamente financiado.

