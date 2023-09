Al menos 350 hospitales públicos en 17 departamentos del país realizaron ayer un plantón argumentando que la falta de pago de la cartera por parte de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) se ha incrementado a 8,5 billones de pesos. Según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), esto está agotando el presupuesto de los hospitales y requiere de una solución pronta o, de lo contrario, advierten que no podrán seguir operando a partir de octubre de este año.



Lo cierto es que la mayor parte de esta deuda viene de EPS liquidadas y en proceso de liquidación, lo que equivale a 4,2 billones de pesos, que representa el 37 por ciento del total. Ante este panorama, Ana María Vesga, directora de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo), le explicó a EL TIEMPO que se trata de un problema planteado con frecuencia en los últimos años dentro del sector. Y es que muchos de estos pasivos se extienden en la cadena de proveedores y cuando se termina de liquidar la entidad, los recursos no alcanzan para pagar a todos los acreedores.



“Se ha planteado en diferentes espacios y por múltiples actores que el sistema debería contar con un fondo de salvamento como sucede con las entidades financieras y con las corporaciones y sociedades comerciales, lo cual hoy no existe. Lo cierto es que cuando las EPS entran en intervención y posteriormente en liquidación, no existe sino su patrimonio y lo que queda como activos para distribuir es lo que se reparte entre las deudas existentes. Entonces, hoy no hay ninguna protección adicional para los acreedores del sector salud”, detalló.



Para la directora del gremio de las EPS, “la única opción para evitar una crisis del sistema es que el Gobierno asuma esos pasivos, cosa que es bastante difícil que hagan”.



Por otro lado, las EPS han explicado en varias oportunidades que su situación financiera se ve afectada por la insuficiencia de la UPC (unidad de pago por capitación), la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, entre otros. Sobre este asunto se ha reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas por las EPS para gestionar la siniestralidad.



“Creo que tenemos que dar una conversación alrededor de los recursos que requiere el Sistema. Somos 50 millones de colombianos con un Plan de Beneficios en Salud (PBS) prácticamente infinito y la población está demandando cada vez más y esto nos lleva a la pregunta de cuánto debemos destinar como país a la prestación de estos servicios y a la garantía del acceso a la salud”, resaltó Vesga.



No obstante, la alerta que generaron ayer los hospitales causó alarma debido a que, según explicaron, sus deudas con proveedores y funcionarios son multimillonarias, al punto que la situación ha comenzado a afectar el pago de la operación mínima complementaria que compromete elementos claves del sistema hospitalario como talento humano, insumos, mantenimiento, entre otros.



En consecuencia, durante el foro realizado por el Ministerio de Salud esta semana sobre la reforma, la directora del gremio de las EPS propuso a la asociación de hospitales públicos reunirse para hacer un ejercicio entre aseguradores del régimen contributivo y del subsidiado, hospitales públicos y hospitales privados para aclarar las cuentas.



“Estamos cansados de la carterización del sistema y de que la discusión gire alrededor de la deuda. Somos capaces de aclarar las cuentas que le entregamos al país, para que se sepa la verdad sobre cuánto han recibido los hospitales, cuánto han recibido los prestadores y cuánto han recibido las EPS”, dijo e insistió en la necesidad de exponer las cifras de forma pública.

