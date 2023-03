Colombia vive actualmente una grave problemática de escasez de medicamentos. El Gobierno ha señalado que ya está tomando medidas para resolverlo; sin embargo las asociaciones y organizaciones del sector salud han pedido mayor celeridad.

Una de esas es la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, Asocoldro, que reúne a más de 10.000 droguerías en el país. El gremio constató que efectivamente hay escasez de principios activos que atienden patologías y sintomatologías enfocadas en sistema cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, anticoncepción, dolor, epilepsia y sistema respiratorio.

(Siga leyendo: ¿A qué se debe la escasez de medicamentos que hay en el país?).

Y que, sumado a ello, si bien se venía superando la alerta del año pasado, nuevamente existe riesgo. Según sus cifras, la escasez de medicamentos del canal comercial afecta a 62 principios activos.

En entrevista con EL TIEMPO, su directora Ejecutiva, Bibiaba Bueno, aseguró que es necesario que el Gobierno tome medidas más efectivas ante lo que consideró "una alerta sanitaria y de salud pública".

Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno dice que se están moviendo para solucionar los problemas de abastecimento. Foto: iStock

¿Cómo afecta esto a los pacientes?

La escasez de medicamentos afecta a todo usuario, consumidor o paciente del canal comercial. No encontrar medicamentos para atender sus patologías cardiovasculares, su hipertensión, su diabetes. O los medicamentos pediátricos, los antibióticos, o no tener anticonceptivos inyectables. Eso es un tema de absoluta necesidad. Son los básicos que consume un colombiano. Que tú vayas a una droguería y no encuentres los medicamentos, por supuesto que es una alerta sanitaria y de salud pública.

(Lea también: Reforma de la salud sería viable a nivel fiscal gracias a la tributaria).

¿Qué debe hacer el Gobierno para solucionarlo?

El Gobierno ya tiene unas causales desde el año pasado y ya es hora de que implemente las soluciones de fondo. No podemos desatender el presente y solo estar pensando en el futuro de cara a las reformas. Hay que encontrar cómo vamos a ayudar a los laboratorios nacionales o multinacionales para tener insumos de fabricación. Cómo vamos a solucionar y llegar a un acuerdo de control de precios. Cómo vamos a solucionar la sostenibilidad de las droguerías detallistas que somos las que llegamos a todos los rincones del país.

¿Por qué aseguran que ha empeorado el problema?

El problema entre el mes de septiembre de 2022 y este año había mejorado (...) Pero siguen siendo los medicamentos básicos los que puntean en la escasez. Y eso a pesar de que se ha informado, a pesar de las reuniones con los laboratorios.

UNIDAD DE SALUD

Más noticias