Gobierno se mantiene en que viajeros no deben presentar prueba PCR

Luego de que el juzgado once administrativo del circuito de Bogotá ratificó su decisión de que se debe pedir la prueba PCR a los viajeros que ingresen al país y que además deben guardar un aislamiento de 14 días, el Ministerio de Salud señaló que es "imposible cumplir" con la tutela que exige cumplir con este procedimiento.

El Gobierno, de esta manera, señala que se mantiene en su posición de no exigir a los viajeros que lleguen a Colombia la prueba PCR negativa.



"Las órdenes emitidas por el señor juez ponen al Ministerio de Salud en una condición de incumplimiento de dicho fallo. La afectación que dichas órdenes genera sobre la estrategia de control sanitario que hemos desarrollado el presente año, sustentada en decretos y resoluciones estructuradas, así como la limitación que se genera sobre la autoridad sanitaria nos lleva a tomar esta decisión", señaló el ministro Fernando Ruiz.



"Para las personas que están viajando a Colombia les decimos que mientras esta situación surte todo el proceso legal podrán seguir viniendo sin mostrar la prueba PCR ni ser sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días", añadió el ministro.

"El mensaje para quienes viajan hacia Colombia es que mientras se surte el proceso legal, por cuenta de la decisión de un juez que obliga a aplicar la prueba PCR y permanecer en aislamiento 14 días, podrán entrar al país sin practicársela y sin someterse a cuarentena" @Fruizgomez pic.twitter.com/kQpMsTbgcR — MinSaludCol (@MinSaludCol) December 4, 2020

(Lea también: Exigencia de prueba negativa a viajeros, un debate que no aterriza)



El ministro Ruiz hizo este anuncio en el programa 'Prevención y acción', en el que el presidente Iván Duque agregó sobre el tema: "El argumento es la imposibilidad porque es una medida contraria a la decisión científica, soportada, sustentada y enmarcada en criterios evolutivos a como se ha enfrentado la pandemia. Este es un mensaje claro: aquí no hay ningún interés distinto al de seguir avanzando en una estrategia en la que prime la vida y la salud y mantenga una reactivación segura, acorde con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".



Ayer, justamente, Jean Marc Gabostou, asesor internacional en emergencia en salud de la OMS, había reiterado la posición de esa organización de no recomendar la aplicación de las pruebas de laboratorio al ingreso o a la salida de viajeros internacionales. “Existen varios factores: las limitaciones de las tecnologías actualmente disponibles, incluyendo las pruebas moleculares de PRC, aplicadas en

individuos asintomáticos pueden salir falsamente negativas y, por lo tanto, no

aporta la información que necesitaríamos para el tamizaje de viajeros”,

argumentó el experto.



Gabostou expuso que no es efectiva la medida dada la baja sensibilidad de la enfermedad en el periodo de incubación, es decir en los primeros 3 a 5 días de la infección, y se ha evidenciado que este factor promueve la circulación de documentos con resultados de la prueba falsificados. “Además, el individuo puede infectarse entre el período en que se tomó la prueba y el viaje y la prueba puede resultar negativa”, anotó.



Manifestó que estadísticamente los viajeros son uno de los sectores con menor

probabilidad de portar el virus, incluso más que los de su población de origen.

“En los países con transmisión comunitaria, como es el caso de Colombia, los

viajeros no representan un aumento significativo de casos en los países de

destino”, especificó.



(Tal vez le interese: Con la BNT162b2 se inicia la era de las vacunas contra la covid-19)



Sin embargo, este jueves el juzgado ratificó el sentido de fallo de tutela e incluso en la decisión de nueve páginas dio un término de 96 horas contadas a partir de la notificación para que las autoridades dieran inicio al cumplimiento de la orden.



Así mismo ordenó que las personas que tengan una prueba tomada por un término

superior a 48 horas, aunque sea resultado negativo, deben cumplir con el

aislamiento preventivo de 14 días. "Lo anterior, en razón a que el viajero puede

tener una carga viral que hasta ahora se está replicando, en otras palabras,

cumpliendo el tiempo de replicación viral", dice la aclaración.



E insistió en que la prueba se exigirá a todos los pasajeros incluidos los niños de

2 años en adelante y que no le corresponde a su despacho decirle al Ministerio como "dar cumplimiento a la sentencia referida".



Con esta determinación, el ministro Ruiz queda a las puertas de un proceso de desacato, teniendo en cuenta que el despacho da un término de 96 horas contadas a partir de la notificación de la decisión para dar inicio al cumplimiento de la orden.



La decisión, además de que lo podría llevar unos días a la cárcel, tiene otras consecuencias judiciales.

UNIDAD DE SALUD