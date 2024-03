Gobierno publica borrador de resolución sobre cómo operarían Equipos Básicos en Salud

El Ministerio de Salud publicó en las últimas horas un borrador de resolución en la que se definen las condiciones y responsabilidades para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los Equipos Básicos de Salud que serán financiados con un porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).



Antes de que terminara 2023, el Ministerio de Salud fijó el valor anual de dicha UPC –la plata que gira el Estado a cada EPS para la atención de cada afiliado– en 1’444.086 pesos, que corresponde a un valor diario de 4.011,35 pesos y un aumento del 12 %.

Analistas y políticos temen que esto sea un indicio de que el Gobierno quiera aprobar ciertas propuestas de la reforma de la salud vía decreto.



"Preocupa que dadas las dificultades que está teniendo el Gobierno para sacar adelante la reforma a la salud en el Senado, esté pretendiendo sacarla por decreto. En contra de lo que dicen numerosos estudios y a pesar de las críticas del bajo crecimiento de la UPC para este año 2024, por debajo del incremento del salario mínimo, ahora está orientando de manera obligatoria un porcentaje significativo de ese crecimiento a unos equipos extramurales de resultados inciertos y con un riesgo alto de politización", aseguró el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.



Expertos señalan que el resultado dejaría menos recursos para la atención de los pacientes en Colombia, por lo que se podría agudizar la crisis de desfinanciamiento.



Según el documento, estos equipos deberán "garantizar el acceso a los servicios de salud conforme al principio de universalidad de acuerdo con lo definido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia atendiendo a toda la población independientemente del régimen de seguridad social en salud o la Empresa Promotora de Salud a la que se encuentren afiliados".



Por ahora, estos equipos son descritos como una "estructura funcional y operativa de los prestadores de servicios de salud, con capacidad de ejecutar acciones de forma permanente y sistemática para el cuidado integral de la salud de las personas y familias por curso de vida en los diferentes entornos, bajo enfoque diferencial, intercultural, poblacional y territorial, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud", dice el borrador.



Asimismo, el proyecto de resolución revela que los equipos prestarán servicios y atenciones en salud a las personas, familias y comunidades en el territorio asignado, mediante la modalidad extramural, con la articulación para la continuidad del cuidado en el contexto de las redes.



"Contribuirán a incrementar las coberturas de las intervenciones individuales de promoción de la salud, detección temprana, protección específica y gestión para la vigilancia epidemiológica y la atención de las enfermedades de interés en salud pública a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, de acuerdo con las necesidades en salud identificadas en el marco de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud – APS", dice.

¿Por qué es tan polémico el valor de la UPC?

Analistas consideran que el aumento debió ser aproximadamente del 16 por ciento para solventar un poco el actual déficit del sistema de salud, una situación que ha empezado a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y degenerativas. También ha perjudicado la prestación de servicios sociales como hospedaje, transporte y alimentos de uso especial que dejan de entregarse a población vulnerable.



“Con 3.956 pesos al día, el sistema de salud (EPS e IPS) debe atender a los colombianos. Es ridículo este valor. Y fuera de eso, se exige que el 5 por ciento de la UPC se traslade a financiar equipos de salud territoriales. Se están capitalizando para las elecciones del 2026”, señaló Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a por lo menos 195 organizaciones de usuarios.



En este sentido, el Gobierno reiteró que “luego de ser aplicada la metodología correspondiente, el incremento de la UPC sería tan solo de 6,71 por ciento; no obstante, tomamos la determinación de aumentar el valor según el IPC proyectado por el Ministerio de Hacienda (9,73 por ciento), es decir, 3,02 por ciento adicional. Además de lo anterior, para facilitar el acceso de la población a los servicios, se actualiza el Plan de Beneficios en Salud, con inclusiones de tecnologías que representan un 2,28 por ciento”.



Sin embargo, para las EPS continúa siendo un valor insuficiente y dicen que no hay aumento real del rubro. Afirman que, por el contrario, sí es posible observar un decrecimiento de la prima frente al plan de beneficios en salud que debe cubrir.



“Hacemos un llamado al Gobierno para hacer una revisión sobre el aumento que se ha aprobado. Con este recurso previsto para este año no solamente no logramos corregir las fallas estructurales de financiamiento que trae el sistema, sino que las profundizamos con un enorme riesgo de sostenibilidad y de viabilidad”, aseguró Ana María Vesga, directora de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo).



El gremio también manifestó que se esperaba un incremento para el régimen subsidiado, situación que no se reflejó.

Otras noticias