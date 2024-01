Este martes, el Gobierno podría poner a un nuevo presidente en Nueva EPS

Desde hace varios meses el Gobierno Petro viene moviéndose con el objetivo de cambiar al presidente de Nueva EPS. Poner a una persona de confianza en ese cargo, que lleva ocupándolo desde hace 14 años José Fernando Cardona Uribe, es clave en el proyecto de reforma de la salud del Ejecutivo. Es por eso que para este martes 16 de enero está convocada una reunión de la Junta Directiva de la EPS, donde se espera que sea nombrado un nuevo directivo.



(Lea también: ¿Renuncia de Óscar Cadena a la Contraloría sería para cambiar presidente de Nueva EPS?)

Desde octubre de 2023 se escucharon rumores de la salida de Cardona Uribe; sin embargo, su posible renuncia nunca sucedió. Luego de eso, en noviembre, el Gobierno, que es socio de la empresa, cambió a los dos miembros a los que tiene derecho dentro de la Junta Directiva. Fue así como entraron el viceministro de Salud, Jaime Urrego, y el exviceministro de Hacienda, Fernando Jiménez. Las cajas de compensación nombraron al subdirector de Cafam, Fabio Alberto Cardona, en reemplazo de Enrique Vargas Lleras.

Además, antes de que terminase el año pasado, en plena víspera de navidad, Óscar Cadena, contralor delegado para la salud, dejó su cargo. La decisión llamó la atención porque se confirmó, apenas horas después, que el trasfondo de esa renuncia es permitir que su hermano, Aldo Cadena, pueda ser electo como nuevo presidente. Cadena es un abogado y sindicalista muy cercano al presidente, quien de hecho fue su secretario de Salud cuando Gustavo Petro fue Alcalde de Bogotá. Cuando estuvo allí tuvo un controversial paso por su cargo.

(Lea también: Nueva EPS: ¿qué busca el Gobierno con los cambios en la junta directiva?)

Facebook Twitter Linkedin

Nueva EPS. Foto: Luis Lizarazo García. Archivo EL TIEMPO

Pero con las movidas de los últimos meses, todo parece indicar que el Gobierno logrará este martes su objetivo de tener un alfil en la EPS más grande del país, que atiende a más de 10 millones de usuarios y la única con afiliados en los 32 departamentos. Nueva EPS es clave, porque el Gobierno no solo quiere inyectarle fondos para darle liquidez, sino convertirla en una de las Gestoras de Salud y Vida (en lo que se transformarán las EPS si se aprueba la reforma de la salud) más grandes del sistema que pueda absorber los afiliados de otras EPS que, por no cumplir con los requisitos, no podrán transformarse en Gestoras, como se prevé sucederá con varias.

Sin embargo, para analistas como Augusto Galán, director del observatorio Así Vamos en Salud, cambiar al presidente solo sería un primer paso, pues aunque se tenga control de la empresa, esta aún se rige por el marco jurídico vigente a menos de que la reforma de la salud pase los dos debate que aún le faltan en el Congreso. “Esta es una labor que ha venido haciendo el Gobierno Nacional con el propósito, como se dice claramente dentro del sector, de capturar la Nueva EPS”, señala Galán.

(Lea también: Los retos de Nueva EPS y su rol en la reforma de la salud).

Por ahora, todo parece indicar que el Gobierno logrará el objetivo de “capturar” Nueva EPS, pero tras lograrlo, el reto será darle, con la reforma de la salud, la capacidad de convertirse en una organización enfocada en la prevención. Algo que aún se tendrá que ver.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET