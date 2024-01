Gobierno giró más de $19.000 millones para médicos residentes

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró este lunes $19.476 millones para 5.610 residentes médicos que reciben del Gobierno este reconocimiento educativo.

No obstante, la entidad especificó que dos Universidades, la Universidad Industrial de Santander y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, no subieron oportunamente al sistema la información que el Ministerio de Salud y Protección Social requiere para

expedir las resoluciones de pago.



La entidad se permitió aclarar que, con la información que circula en algunas redes sociales, sobre el no pago a los residentes en el mes de enero, por supuesta falta de personal contratado, no es verídica.



Al respecto, el director de la Adres, Félix León Martínez Martín advirtió que "se trata de versiones malintencionadas, que tienen como fin evidente demeritar la entidad y engañar al país, con intenciones claramente políticas".

