En el marco de una audiencia pública realizada hoy en la Cámara de Representantes, el Gobierno escuchó directamente las dudas, comentarios y preocupaciones de partidos políticos, gremios, empresarios y demás actores relacionados con la reforma al sistema de salud.

Si bien en un principio se tenía agendada la presencia e intervención de la ministra de Salud, Carolina Corcho, finalmente fue el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, el encargado de intervenir en la Comisión Séptima.

El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, interviene en la Audiencia pública sobre la Reforma al Sistema de Salud, convocada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



El funcionario aseguró que desde el Gobierno tomaron atenta nota de lo que los actores del sector salud presentes en la audiencia señalaron y que ven que existen consensos, entre ellos que es necesario que existan reformas al sistema.

"El prinpcipal consenso es que hay un problema público que requiere de una solución. Una política pública que caracterice ese problema y avance en esa solución. En los últimos años se han dado varios intentos de reforma que no se han cristalizado", resaltó Martínez.

Para él, el actual modelo "desdice de la dignidad de las personas, porque hay que esperar que nos enfermemos o suframos, ya sea física o psicológicamente, para atendernos".

De acuerdo con Martínez los esfuerzos que durante los últimos años se han hecho desde el Estado para transformar el sistema en muchos casos ha terminado perjudicando a los pacientes.

"Se han hecho un montón de leyes y decretos para acabar con la república hospitalaria. Lo primero fue transformarlas en empresas, ponerlas a vender servicios, a competir, y en gran parte del país -más o menos 800 municipios- no hay con quien competir porque no hay ningún otro prestador. No tiene ningún sentido tener una empresa costosa y muy dada a la corrupción. Esto ha venido en detrimento también de los trabajadores, y todos los hospitales públicos han tenido que entrar en ajustes financieros, sacando gente de la planta de cargos, tercerizándolos", resaltó.

Otro problema que según el funcionario se ha dado por el sistema es la segmentación de la población según la capacidad de pago que, de acuerdo con él, es una forma de discriminación que afecta a los pacientes. "Esto va en contra de la universalidad que plantean los derechos humanos fundamentales", resaltó Martínez.

En ese sentido, el funcionario volvió a insistir en que lo que busca el Gobierno con la propuesta de reforma es resolver esas y otras tantas problemáticas que durante años se han acumulado en el sistema y que a pesar de que han existido intentos reformistas de mejorarlo, no se han concretado.

"Esta oportunidad que nos da la vida no la podemos desaprovechar (...) Estamos de acuerdo en el problema, nos tenemos que poner de acuerdo en las soluciones", puntualizó Martínez.

