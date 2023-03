El Ministerio de Salud y Protección Social se pronunció hoy sobre los recientes comunicados que detallan la escasez y el desabastecimiento de algunos medicamentos. La cartera asegura que "este no es un fenómeno nuevo y que, por el contrario, se viene presentando de tiempo atrás acentuándose durante la pandemia de covid-19".



La entidad sanitaria también aseguro que desde el año 2022, la cartera y el Invima articulan esfuerzos para superar los problemas en la disponibilidad de los biológicos.

"Entre agosto y septiembre de 2022 se realizaron mesas de trabajo con los gremios del sector salud, incluyendo la industria, los gestores, las EPS, las IPS, Asocoldro y organizaciones de usuarios, en los que se adquirieron compromisos por parte de todos los actores incluyendo el reporte de datos al ministerio para hacer seguimiento a la disponibilidad de medicamentos", aseguró la cartera que también resaltó que no todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar.



El Ministerio desarrolla un sistema de monitoreo sobre el estado de abastecimiento de medicamentos y la generación de alertas tempranas sobre problemas relacionados con éste a través de un formato de reporte por cada tipo de actor sobre las dificultades en el suministro, incluyendo los parámetros considerados necesarios para adelantar el seguimiento. Con base en estos datos se trabaja en el diseño de la plataforma que sistematiza la información.



En este sentido la cartera insiste en que los actores deben generar los reportes a fin de que ésta pueda tomar las medidas correspondientes. Estos formatos fueron distribuidos por primera vez en octubre del 2022 con la finalidad de determinar la demanda agregada, la demanda insatisfecha y la oferta disponible de medicamentos con alertas de desabastecimiento.



"El nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS, no siendo así para la mayoría de las IPS, ni EPS del sector, se destaca

que ACEMI no ha entregado la información requerida. De otra parte, desde Invima se fijó el compromiso para priorizar los trámites de medicamentos en desabastecimiento de forma que en la medida que se considere un riesgo de éste se puede dar agilidad a la gestión", resalta el documento emitido por la entidad.



Según el Minsalud, fueron realizadas diez mesas de trabajo específicas para determinados grupos de medicamentos u otras situaciones que pudieran impactar en su abastecimiento. En éstas se contó con la participación de la Asociación de Oncólogos Pediatras, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación de Medicina Nuclear, la Asociación Colombiana de Radiología, la Superintendencia Nacional de Salud, el Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes, gestores y algunos laboratorios farmacéuticos.



La última mesa realizada fue el pasado 27 de febrero de 2023 en la cual se abordó el análisis de algunos medicamentos empleados en salud mental.

Asocoldro se pronunció

Ante las declaraciones y documento de Acemi, Asocoldro hizo un barrido en sus droguerías asociadas para determinar la real escasez de medicamentos que pueda presentarse en la línea comercial de las droguerías detallistas.



A través de un comunicado, la entidad estipuló que, efectivamente, hay escasez de principios activos que atienden patologías y sintomatologías enfocadas en sistema cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, anticoncepción, dolor, epilepsia y sistema respiratorio.



"Analizadas las causas de dicha escasez podría contemplarse que la falta de insumos para la fabricación de medicamentos puede estar generando que la adquisición de los distribuidores mayoristas haya bajado y por lo tanto en las droguerías detallistas exista la escasez", señala el documento.



Asocoldro, también aclaró que, junto con el Minsalud y el Invima, se está haciendo seguimiento a la situación que ha avanzado desde septiembre 2022. "Es claro que, a pesar de que la emergencia de escasez de los meses pasados se venía superando, nuevamente existe un riesgo para que los colombianos puedan atender su salud, tanto en canal comercial como en el institucional", aseguraron.



Para la Directora Ejecutiva de Asocoldro, Bibiana Bueno, “es un momento crucial para trabajar conjuntamente con las instituciones competentes y las agremiaciones, así encontrar una solución efectiva para el bienestar de los colombianos con un acceso de los medicamentos sin discriminación, mucho más cuando las droguerías detallistas existen en todos los rincones de Colombia atendiendo la salud”.

