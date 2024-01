Gobierno anuncia incremento de la UPC para el 2024: ¿de cuánto es?

A través de la Resolución 2364 de 2023, El Ministerio de Salud fijó el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en $1.444.086 pesos, que corresponde a un valor diario de $4.011,35. El incremento corresponde al 12.01 %.

Vale recordar que la UPC es el valor que paga el Ministerio de Salud a las Empresas Promotoras de Salud, a través de la ADRES, por el aseguramiento en salud de cada colombiano.

Esto implica el aumento de la UPC.

Asimismo, esta se calcula con la información reportada por las EPS, teniendo en cuenta los usos y los costos de los servicios en salud y los medicamentos. "Los gastos que reportan las EPS deben ser certificados por el revisor fiscal, dicha información es verificada a través de un sistema de información construido para tal fin", según señalan desde la cartera de salud.



La UPC se calcula por separado para Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado.



Proceso para acordar el aumento

El cálculo de la UPC es un proceso complejo que depende de la información proporcionada por las EPS. Esta información, que incluye los costos y el uso de servicios de salud y medicamentos, debe ser certificada por un revisor fiscal y luego verificada a través de un sistema especializado. Para garantizar la precisión, se aplican más de 250 reglas de control de calidad.



Algunos de los procesos que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes:

Reporte por las EPS de la información anual de las prestaciones realizadas durante el año 2022. Verificación de la calidad para asegurar la consistencia en la información

reportada, a partir de los filtros contenidos en 250 reglas establecidas. Procesos de retroalimentación con las EPS de las inconsistencias encontradas en la información suministrada. Recepción de las correcciones a la información realizada por las EPS. Conformación de la base de datos con la información que cumple los criterios de calidad.

En el proceso de evaluación para este año, solo 4 EPS cumplieron con el criterio de que el valor certificado y el valor soportado en los servicios prestados debían ser iguales o superiores al 90%.



Inicialmente, el aumento previsto de la UPC era del 6.71%, pero el Ministerio decidió incrementarlo más, basándose en el IPC proyectado por el MHCP (9,73%), es decir 3,02% adicional, y en la necesidad de actualizar el Plan de Beneficios en Salud. Este plan incluirá nuevas tecnologías, lo que representa el 2.28% adicional en el incremento.

Pagos de presupuestos máximos

En un comunicado emitido desde el Ministerio de Salud se afirmó que "se realizaron todos los trámites administrativos y financieros para pagar el mes de noviembre de 2023 por valor de $246.475 millones".

Imagen de referencia de hospital.

Asimismo, señalaron que "para lo adeudado de 2022, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) en sesión realizada el 22 de diciembre aprobó el pago de Presupuestos Máximos por un valor de $819.667 millones, con cargo al servicio de la deuda".



Para cubrir los presupuestos máximos del mes de diciembre y el ajuste de todo el año 2023, por valor de $1,4 billones aproximadamente, desde el Ministerio de Salud y Protección Social señalaron que "cuentan con los recursos para realizar los pagos respectivos al inicio del año 2024".

El aumento y sus implicaciones

Si bien el gremio de las EPS todavía no se pronuncia sobre este nuevo valor, han manifestado durante meses que, desde hace años, se viene haciendo un cálculo de la UPC a partir de los resultados de las vigencias anteriores, las cuales, en años anteriores, para esta fecha ya se habían hecho. Sin embargo, hasta el momento esta discusión no se ha dado.



“Un incremento que no refleje la realidad de gasto del Sistema y se quede corto en el estimado, como ha sucedido en los últimos años, sería de la mayor gravedad para la estabilidad del sector y la oportuna y correcta atención de los pacientes”, dijo Acemi (gremio de las EPS del contributivo).



Pero además de la discusión sobre la UPC, a las EPS les preocupa el retraso que ha tenido el Ministerio en el pago de algunos rubros, como es el caso de los presupuestos máximos que financian las tecnologías no financiadas por la UPC de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, que se habría pagado tres meses tarde, lo cual, dice el gremio, “ha ido afectando de manera creciente la atención de los pacientes de dichos servicios y tecnologías”. Actualmente habría también un retraso en los giros de noviembre y diciembre.

REDACCIÓN EL TIEMPO