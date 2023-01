El glaucoma es una de las causas más comunes de la ceguera en el planeta, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia el panorama no resulta para nada alentador: más de dos millones de personas padecen de esta afección, según explica el Instituto Nacional para Ciegos (Inci).



Aunque el glaucoma es un tipo de afección muy común, especialmente en personas mayores de 60 años, también es muy silenciosa. Se estima que más del 50 por ciento de la población que la padece no conoce su diagnóstico.

¿Qué es el glaucoma?

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, el glaucoma “es un grupo de afecciones oculares que pueden dañar al nervio óptico -aquel que envía al cerebro las imágenes-”.

(Lea también: Por qué es difícil detectar el glaucoma, causa de ceguera irreversible).

Los glaucomas se dividen en primarios y secundarios. La diferencia es que los primeros no son causados por otros tipos de afecciones médicas; mientras que los segundos responden a una causa comúnmente conocida por los especialistas.

Los glaucomas se dividen en primarios y secundarios. El más común es el de ángulo abierto. Foto: iStock

Glaucoma de ángulo abierto: es, quizás, uno de los más comunes. En Estados Unidos, por ejemplo, 9 de cada 10 personas lo padecen. Según indica el National Eye Institute (NIH), la causa más probable es la acumulación de presión ocular: “Si el líquido del ojo no drena suficientemente rápido, crea una presión que comprime un nervio en la parte de atrás del ojo”.



Glaucoma de ángulo cerrado: a diferencia del anterior, constituye una urgencia médica. En este tipo de afección, el borde exterior del iris bloquea el drenaje del líquido, lo que hace que se acumule rápidamente y cause un aumento repentino de la presión ocular. Sin tratamiento, puede causar ceguera en tan solo unos días.



En la categoría de glaucoma secundario sobresalen dos: el neurovascular, cuando el ojo produce un exceso de vasos sanguíneos que cubren la parte en la que se drena el líquido y el pigmentario, que ocurre cuando se desprende el pigmento -o color- del iris.

Los síntomas del glaucoma varían dependiendo el tipo. Por lo general, son silenciosos. Foto: iStock

(Siga leyendo: Analizan avances y tecnologías contra glaucoma y cataratas).

Glaucoma congénito: ocurre en los recién nacidos.“Los bebés nacen con un problema ocular que impide que el líquido drene normalmente”, según explica el NIH. Ojos nublados, sensibilidad a la luz, lágrimas en exceso y aumento de tamaño son algunos de los síntomas que se presentan en este tipo de casos.

¿Cómo detectar si tiene glaucoma?

No es una exageración decir que el glaucoma es una de las enfermedades oculares más silenciosas. Gran prueba de ello es que en Colombia, por ejemplo, de las más de dos millones de personas que lo padecen, solo el 50 por ciento están enteradas. Así lo señala el Instituto Nacional para Ciegos.



Muchas formas de glaucoma no presentan síntomas de advertencia, por ello es normal que las personas no noten un cambio en la vista hasta que la enfermedad está muy avanzada. Es por esta razón que la American Academy of Ophthalmology recomienda “mantener un plan exámenes regulares de la visión que puede ayudar a su oftalmólogo a descubrir la enfermedad antes de que se pierda la visión”.

(De interés: Diez metas para cuidar la diabetes en este nuevo año).

En el caso del glaucoma de ángulo abierto, se desarrollan puntos ciegos en la visión periférica a medida que la enfermedad progresa. Es un tipo de glaucoma tan sigiloso que, a menudo, es llamado “ladrón silencioso de la visión”.

Los especialistas recomiendan hacerse un cheque para descartar cualquier tipo de glaucoma. Foto: iStock

Los síntomas del glaucoma de ángulo cerrado, al igual que el anterior, tampoco tienden a mostrarse antes de un ataque. De hacerlo, los signos de alerta son visión borrosa, halos de luz, dolores de cabeza leves o dolor en el ojo.



“Si no se trata, el glaucoma causará ceguera a largo plazo. Incluso con tratamiento, aproximadamente el 15 por ciento de las personas con glaucoma se quedan ciegas de al menos un ojo dentro del período de 20 años”, explica Mayo Clinic.



Si bien cualquier persona puede desarrollar un glaucoma, lo ideal es que consulte sus riesgos con el oftalmólogo. La única manera segura de diagnosticar glaucoma es con un examen ocular completo que medirá su presión ocular, revisará el ángulo de drenaje del ojo y examinará el nervio óptico para comprobar que no haya daño. Así que, mejor prevenir que lamentar.

Valeria Castro Valencia

Redacción TENDENCIAS