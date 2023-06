Poco se habla de la “elevación de la presión del ojo” responsable de la pérdida de la visión, que puede ser paulatina e irreversible e inicia con puntos ciegos –ubicados especialmente en la visión lateral– hasta la ceguera total y que se conoce como glaucoma.



Esta afección, que en fases iniciales cursa sin síntomas, va en aumento, y se estima que en 2040 habrá en el mundo 112 millones de casos de glaucoma, debido al aumento progresivo en la esperanza de vida de la población.

Aunque existen medicamentos y cirugías disponibles para su tratamiento, como por ejemplo disminuir la presión dentro del ojo, en muchos pacientes esto no detiene el avance de la enfermedad y es imposible recuperar la visión perdida, por lo cual hoy existe la necesidad de encontrar nuevos tratamientos potenciales.



La médica fisióloga Diana Marcela Muñoz Sarmiento, estudiante del Doctorado en Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, en colaboración con ingenieros de la UNAL, ha desarrollado diferentes modelos computacionales tridimensionales y bidimensionales del ojo humano.



Su trabajo se ha enfocado en dos pilares, el primero de los cuales consiste en desarrollar modelos computacionales más completos desde el punto de vista anatómico, en los que se incluyen la mayoría de los tejidos y regiones que conforman el ojo humano y el nervio óptico, con el objetivo de aproximarse a un contexto más real del funcionamiento de este órgano en condiciones in vivo.



El otro pilar ha sido analizar las deformaciones a las que está sometido el nervio óptico desde planos anatómicos, lo cual nunca se ha hecho, en parte porque no había un enfoque médico tan fuerte.



Los hallazgos en ambas áreas son disruptivos y abrirían la posibilidad de desarrollar un nuevo tratamiento que pueda brindar una alternativa para detener la progresión de esta enfermedad.



