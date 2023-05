Uno de los temas que más generó polémica en el debate del Plan Nacional de Desarrollo fue el del giro directo desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las clínicas y hospitales. Eso porque, según algunas voces, “anticipaba una de las propuestas de la reforma de la salud”.

Finalmente en el texto de conciliación el artículo logró salvarse, pese a la férrea oposición de senadores como Paloma Valencia que durante esta semana denunció en varias ocasiones que con dicho artículo buscaban “acabar las EPS”.

Apareció el orangután dela reforma a la salud

La proposición de giro directo para acabar las EPS aparece como proposición avalada por el gobierno, la iban a votar en un bloque sin mucho ruido. La denuncie y logramos separarla del bloque.



— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 3, 2023

Pero, ¿finalmente cómo quedó? Según el texto aprobado, la Adres en nombre de las EPS “realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, destinados a la prestación de servicios de salud, a las instituciones y entidades que presten dichos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los proveedores”. Es decir la Adres pagará directamente a clínicas y hospitales, sin tener que pasar a través de las EPS.

#PlenariaSenado | ✅📃 | Ha sido APROBADO el artículo 351 (Giro Directo) como viene en la Ponencia, del Proyecto de Ley Orgánica 274 de 2023 Senado: "Por el cual se expide el #PND 2022 - 2026". — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) May 3, 2023

También la entidad girará directamente los recursos de presupuestos máximos por los servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC. Sin embargo, este artículo no aplicará para las EPS adaptadas del Estado y aquellas que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado (es decir, que no tengan problemas financieros o estén bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud).

Entonces, al menos por el momento, EPS como Nueva EPS, Compensar, Sura, Salud Total o Sanitas seguirán recibiendo y manejando recursos. Mientras que EPS como Asmet, Saludvida, Savia Salud o Dusakawi ya no manejarán de ninguna manera los recursos con los que se les paga a las IPS que prestan servicios a sus usuarios, sino que será directamente el Estado el encargado de pagar.

EPS como Nueva EPS, Compensar, Sura, Salud Total o Sanitas podrán seguir manejando sus recursos. No les aplicará el giro directo. Foto: Luis Lizarazo

Cabe recordar que el giro directo ya era usado en el país. Fue creado para el régimen subsidiado en la ley 1438 de 2011, y para contributivo se hizo extensivo en la ley 1955. De hecho, en el subsidiado gran parte de los recursos hoy se transfieren a través de giro directo.

Según explicó en su momento Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, es válido el uso de esta figura como un mecanismo para “agilizar el flujo de recursos entre los pagadores y los prestadores de servicios de salud sin que ello signifique eliminar la función del aseguramiento en salud”.

Sin embargo, una posición diferente señaló Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, quien destacó que hoy la Adres no cuenta con la capacidad operativa necesaria para hacer todos los pagos a través de giro directo, lo que puede generar un mayor problema de flujo de recursos en todo el sistema. “Esto ya se vivió en 2018, en donde para el caso de los pagos de recobros la Adres no pudo contratar la auditoría especializada en un periodo de casi 2 años”, señalaron.

El giro directo es uno de los temas que más discusión generó en el debate de la reforma de la salud presentada por la exministra Carolina Corcho. Foto: Prensa David Racero

En todo caso, la aprobación del artículo cambia poco la legislación que ya existía sobre este tema, pero sí logra uno de los puntos que generaron mayor discusión en los debates de la reforma de la salud que ha realizado hasta ahora el Gobierno. Es un avance, aunque a medias, entre los objetivos de reformar el sistema sanitario según la visión del proyecto que originalmente presentó la hoy exministra Carolina Corcho.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD