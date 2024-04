Minsalud expedirá decreto para hacer giro directo a hospitales y clínicas

La crisis del sistema de salud en Colombia se solidifica cada día más. Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud intervino a dos de las EPS más grandes del país (Sanitas y Nueva EPS) la semana pasada, hoy, durante una rueda de prensa, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que expedirá un decreto en el que la Adres empezará a girar directamente a hospitales y clínicas.

Sobre el tema el presidente Gustavo Petro se pronunció en la tarde de este lunes 8 de abril y aseguró que "la ley nos permite girar directamente a hospitales y clínicas públicas y privadas y lo haremos para darle más eficacia a la utilización de los recursos públicos de la salud".

Félix León Martínez, director de la Adres, explicó que “el giro directo garantiza un flujo mensual de los recursos a las redes de prestación de servicios de cada EPS. Si bien el giro será postulado por las EPS, por sus interventores, cuando es el caso, es una especie de nómina que debe incluir a todos los hospitales y clínicas que le prestan servicio a esa EPS“, y aclaró que la idea es incorporar un porcentaje del régimen contributivo en este giro.

Las EPS del régimen contributivo que no tienen patrimonio adecuado entran en esta medida y el Minsalud está facultado a hacer seguimiento y auditoría a esos recursos.

Pero ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Actualmente el Estado le está girando directamente a las EPS la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para que estas entidades realicen el pago a todos los prestadores de la cadena de servicio de salud, incluyendo proveedores de insumos farmacéuticos, gestores farmacéuticos y las clínicas y hospitales. Con esta nueva medida, el Gobierno empezará a girar el dinero directamente a todas aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud.

Para el régimen subsidiado va a seguir funcionando como lo hace actualmente: cerca del 80 por ciento de los gastos van a ser girados directamente a estas EPS. No obstante, para el régimen contributivo esta medida aplicará solo para aquellas EPS que tienen malos manejos con el patrimonio y no tienen las reservas técnicas adecuadas.

"Las IPS vienen solicitando el tema del giro directo para poder mantener sus finanzas sanas. Hoy acabamos de firmar el decreto y se lo estamos comunicando al Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación", mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Y agregó: "Otra medida que hoy sale es la de reactivar los promotores de salud para que puedan coadyuvar en los esfuerzos de los equipos básicos de salud quiénes están llegando a los sectores más retirados del país".

Cabe aclarar que está medida todavía no tiene aval del Ministerio de hacienda, pero dicha figura del giro directo ya había sido contemplada en el proyecto de reforma de la salud que se hundió el miércoles pasado en la Comisión Séptima del Senado. En el articulado, la Adres figuraba como pagador único del sistema y tenía la tarea de girar el dinero a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Esto debido a que se habría eliminado la intermediación financiera, es decir, las EPS.

"El giro directo no es nuevo, es un mecanismo previsto por la Ley 1438 de 2011 a través del cual el Ministerio de Salud y Protección Social gira directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), esto lo implemento el entonces ministro Alejandro Gaviria. Lo que hace el actual Ministerio de Salud es hacer ese giro directo en el régimen contributivo, lo cual debe partir de la información de las mismas EPS", explica Luis Jorge Hernández, director de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y excoordinador del Área de Salud Pública de la misma institución.

Hasta el momento, Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo) no se ha pronunciado al respecto. Indicaron que lo harán pronto.

Siguiendo esta línea, el experto explica que existe una contradicción de fondo en la postura del Ministerio de Salud: "por un lado va a girar recursos directos a la red público privada, pero esto no se hace sin un adecuado sistema de información de las EPS que son las encargadas de la gestión de riesgo operativo de cada persona, de sus consultas , remisiones, intervenciones medico quirúrgicas y medicamentos; al mismo tiempo el Gobierno plantea y quiere la eliminación de las EPS y no queda claro cómo se financiará esta gestión de riesgo tan importante que hacen las EPS. Además, el modelo propuesto no tiene quien asuma esta función con la experiencia que se está dejando perder", aclaró.

En este punto, cabe destacar que la UPC es uno de los rubros que se mantiene en el centro de la crisis financiera que atraviesa el sector.

Analistas consideran que el aumento para este año debió ser aproximadamente del 16 por ciento para solventar un poco el actual déficit del sistema de salud. No obstante, el Gobierno lo trazó únicamente por el 12 por ciento, una situación que, según gremios de las EPS, ha empezado a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y degenerativas.

Al respecto, el pasado viernes 5 de abril, durante la audiencia ante la Corte Constitucional, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que, en efecto, era necesario revisar el cálculo de la UPC en el marco de la sesión puesto que la metodología para calcular el rubro no sería del todo exacta.

A pesar de este reconocer que existe una falencia, el Minsalud aclaró a través de un comunicado días después que: "La metodología incluye los ajustadores relevantes en términos de grupo etarios, género, zonas geográficas, evolución de usos de las frecuencias y del gasto en salud, incluidos los nuevos servicios y tecnologías, y esto muestra que es suficiente para atender los costos que demanda el Plan de beneficios en salud (PBS)”. Se trata de una afirmación que académicos y financieros del sector han refutado con anterioridad.

Además, es clave recordar que las EPS han insistido al Gobierno sobre los pagos y el nuevo cálculo por el mismo concepto de UPC y Presupuestos Máximos desde hace más de un año para poder solventar su propia liquidez y mantener las reservas técnicas.

"Sigue preocupando la actitud antidemocrática del gobierno nacional. Queda la duda, sobre si la reforma se podía sacar por decreto, ¿por qué insistían en la necesidad de la reforma? Pero adicionalmente, el ministro se contradice con respecto a lo que dijo en la Corte Constitucional, porque está reorientando recursos de la UPC, que él reconoció que son insuficientes el día de hoy, a otros propósitos. Está desfinanciando aún más el sistema de aseguramiento de salud en Colombia", manifestó el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero.

Se anunciaron otros proyectos

El Minsalud también aseguró que otros nueve proyectos que se someterán a revisión, entre los que se incluye, movilidad, territorialización, manual tarifario único y un modelo de promoción de la salud en donde están contemplados los Equipos Básicos de Salud que ya se han empezado a implementar en algunos territorios.

Respecto al tarifario único, el viceministro de Protección Social, Alberto Martínez, dijo que se ha tomado como base algunas experiencias internacionales para este proceso.

Actualmente, los manuales tarifarios en salud son instrumentos de referencia de precios de actividades, intervenciones y procedimientos en salud que están ajustados al Plan Obligatorio de Salud (POS).

Existen diferentes manuales tarifarios, como el SOAT y el ISS, que se actualizan periódicamente según el salario mínimo y el auxilio de transporte. Los manuales tarifarios incluyen diversos contenidos temáticos, como laboratorio clínico, radiología, banco de sangre, urgencias y estancia hospitalaria. La propuesta sería unificar dichos manuales en un solo sistema, aunque no se precisaron muchos detalles.

"El acto administrativo se publica esta semana, Ya se ha venido validando con prestadores públicos y privados, agremiaciones y talento humano en salud. Este tiene unos componentes de actualización en procedimientos quirúrgicos, intervenciones, traslados e internación", explicó.

"El manual tarifario no es un trabajo reciente, esto es una idea vieja de más de 20 años. El Gobierno quiere presentar una propuesta de un sistema tarifario. Los borradores previos que nosotros conocíamos están hablando de un sistema de referencia, un sistema que tiene unas bandas desde pisos y techos y unos factores diferenciales por calidad, por ubicación y por otros factores, no podemos decir nada más en concreto porque tenemos que ver el texto cómo va a salir", señaló Juan Carlos Giraldo, director de ACHC Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.

Sobre este tema, el director de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y excoordinador del Área de Salud Pública, explica que "un manual tarifario no es solo un listado de procedimientos con una tarifa, sino que debe obedecer a un modelo claro de atención en salud que diferencie la articulación entre el aseguramiento y prestación de servicios de salud, lo cual no estaba claro en la reforma que se hundió y tampoco en la reforma por la puerta de atrás que está haciendo el gobierno", aseguró.

El viceministro también expuso que la intención es agregar unos incentivos que mejoren la accesibilidad de los servicios en las zonas rurales dispersas. Además, a través de la territorialización, se definirán las zonas geográficas para facilitar el acceso a los servicios de salud.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego indicó que se avanzará en el Plan de Salud Rural. "Este decreto saldrá para consulta y entre sus contenidos principales tiene los Centros de Atención Primaria", dijo.

Por otro lado, manifestó que ya se tiene listo para firma presidencial el decreto de la implementación de lo que llamó "promotores de salud", quienes serán una especia de personal capacitado por el Sena que permanecerá dentro de la comunidad para atender de primera mano situaciones en los territorios.

En medio de esta situación que empieza a generar incertidumbre y temor en todo el sector, todavía no se sabe si la Supersalud aprobará el deseo de Compensar EPS (una entidad promotora con casi 2,3 millones de usuarios) que ha solicitado su liquidación total, argumentando que no puede sobrellevar la actual crisis financiera que afecta a todos los actores de la cadena de valor.

REDACCIÓN SALUD