Luego de que la ministra de salud, Carolina Corcho, planteara en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para 2023 de $8,1 billones a $3,8 billones, algunos actores del sector se han pronunciado al respecto.



Por su parte, Gestarsalud, el gremio que representa a 11 EPS del régimen subsidiado, que cubren la salud de más de 20 millones de personas, manifiesta su preocupación por las afirmaciones y mensajes enunciados por la ministra en el sentido del posible no pago de los ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes realizar para el año 2021 y la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023.



De acuerdo con Gestarsalud, estas dos decisiones del Ministerio de Salud, que fueron planteadas en la sesión del pasado 14 de septiembre en la comisión séptima constitucional del Congreso de la República, impactarían seriamente la garantía del derecho de la salud para los colombianos, especialmente para los más vulnerables, y expondrían a las EPS a un mayor riesgo desequilibrio financiero.



Por un lado, preocupa el no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en el 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



Según la información que reposa en el Ministerio de Salud, en el año 2020 se prestaron más de 2 millones de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC que ya fueron reconocidos con cargo a los presupuestos máximos de las entidades responsables del aseguramiento.



En el año 2021 se reconocieron con estos recursos cerca de 2 millones de servicios y en el primer semestre del 2022 fueron cerca de 700.000 servicios y tecnologías, lo que representaría una posible desatención de igual o mayor volumen de prescripciones para los usuarios en lo que queda de esta vigencia.



Todo el modelo de aseguramiento y, especialmente, las entidades responsables del

aseguramiento se ajustaron a las reglas de juego y comprendieron las metodologías definidas por el Gobierno, tanto para presupuestos máximos como para la estimación de la UPC, contando con que se actuaría con la buena fe y la confianza legítima que deben regir las acciones dentro del Estado Social de Derecho.



Por todos estos motivos, Gestarsalud solicita al Ministerio de Salud revisar las decisiones anunciadas en la presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2023 ante las Comisiones Constitucionales Séptimas del Congreso de la República.



La entidad aclara que no contar con los recursos suficientes para la financiación y flujo de recursos para toda la cadena servicios pone en riesgo la garantía y el acceso efectivo a los servicios e incrementa las desigualdades con su consecuente efecto negativo sobre la carga de la enfermedad y las condiciones de salud y vida de los colombianos.

