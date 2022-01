La defensa del derecho que tienen los países pobres a acceder a medicamentos dentro de un contexto equitativo ha comprometido al colombiano Germán Velásquez, en una cruzada desigual contra todos los intereses que engloba el mercado farmacéutico en el mundo.



(Siga leyendo: OMS recomienda dar prioridad a investigaciones de versión BA.2 de ómicron)



Economista, filósofo y conocedor por extenso de los argumentos que polarizan el bienestar mundial entre lo sanitario y lo económico, Velásquez ha demostrado desde siempre una coherente postura en defensa de lo social que le ha granjeado riesgos, pero que no ha mermado su beligerancia ilustrada que pone en aprietos a más de un poderoso en el planeta.



(Además: Riesgo de variante ómicron permanece muy elevado, dice OMS)

Ha sido trabajador destacado por más de dos décadas en la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la cual fue director del Programa de Medicamentos; doctor honoris causa de varias universidades y actual consejero especial para políticas y salud del Centro Sur (organización formada por más de 59 países con sede en Ginebra).



Muchas de las posturas que defiende desde hace varias décadas, y que lo han convertido en blanco de intimidaciones, toman fuerza en medio de la crisis causada por el coronavirus.



En numerosas ocasiones, Velásquez ha manifestado su preocupación por la distribución inequitativa de las vacunas contra el covid-19, que, en un principio, debían repartirse de manera inmediata, igualitaria y equilibrada en todos los lugares del mundo.



(De su interés: Vacuna contra el covid no afecta los resultados de la fecundación in vitro)



También ha lamentado el rechazo ratificado por parte de algunos países a la petición de excepción de las patentes, una situación que afecta considerablemente a los países en desarrollo, declarando que las vacunas son “un bien público mundial y que, por tanto, no se pueden patentar”.



A causa de sus numerosas batallas y servicios a la comunidad en este campo de la salud, ayer, en Cartagena, Velásquez recibió la Orden del Congreso de Colombia, en el Grado Comendador, un reconocimiento otorgado por el Senado de la República en nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos o instituciones que hayan servido y aportado al país.



A continuación, el texto que pronuncio al recibir el galardón:



Parafraseando a Gabriel García Márquez, que dice en Cien años de soledad: ‘No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad’, podríamos decir que ‘no hay medicina que cure lo que no cura la paz’.



Buenas tardes.



Quiero agradecer al Senado de la República de Colombia por esta distinción que se me otorga hoy, y que recibo con humildad como un estímulo para seguir luchando por la causa del acceso de todos a los medicamentos.



Quiero agradecer de una manera particular al senador Iván Darío Agudelo, que estuvo en el origen de esta iniciativa. Con el senador Agudelo compartimos muchas cosas, entre ellas, su visión de la paz y su lucha por la innovación, la tecnología y el acceso a la salud de todos los colombianos.



El hecho de que esta condecoración me sea otorgada en la ciudad de Cartagena tiene un profundo significado para mí. Además de que Cartagena es la ciudad que todos conocemos por su historia, Cartagena fue, recientemente, la ciudad testigo de los acuerdos de paz después de 50 años de guerra.



(Lea también: Estudio revela cuáles son los síntomas de ómicron y cuánto pueden durar)



Tuve el privilegio de asistir a esta ceremonia en septiembre del 2016, y el impacto de este acto me marcó para siempre.



La paz es la condición para el desarrollo y la felicidad. La paz es un bien común al cual todos debemos aferrarnos. A partir de ella, podrán postularse diferentes modelos económicos y sociales de organización de la sociedad; modelos más liberales o más socializantes, como observamos hoy en Colombia en el período preelectoral. Se pueden proponer distintos modelos de sociedad y distintas formas de desarrollo, pero la paz es solo una y es la condición para poder desarrollarnos y construir.



Al interior de los distintos modelos de desarrollo, 40 años de experiencia en el sector de la salud me han llevado a convicciones que hoy quisiera compartir con ustedes.

Simplificando, podríamos decir que existen tres tipos de sistemas de salud.



En primer lugar, el sistema único universal, garantizado por un Estado providencia donde todos los ciudadanos tienen acceso de una manera equitativa, sin ninguna clase de discriminación.



En este modelo, el acceso a la salud es un derecho y todos, sin excepción, tienen acceso a la atención médica, hospitalización y tratamiento necesarios. Son ejemplo de este sistema, el sistema único de salud del Brasil o los sistemas de los países de Europa Occidental.



(De su interés: Covid-19: ¿en qué casos debe dirigirse a los servicios de salud? )



El segundo modelo de sistemas de salud es el basado en seguros privados, como lo es el caso del sistema de salud de los Estado Unidos de América. Según el seguro que usted contrate este le dará acceso a un cierto tipo y nivel de prestaciones. Es una medicina de clases. Si usted tiene para pagar más, pues obtendrá mayor y mejor atención y cobertura.



Finalmente, el tercer modelo es el mixto (público-privado), como muchos países en desarrollo incluido Colombia (régimen subsidiado y régimen contributivo), donde no todos tienen acceso con la misma calidad, diversidad de servicios y prestaciones sanitarias.



Soy, lógicamente, defensor de un sistema único, garantizado por el Estado, es decir, un sistema donde el acceso es un derecho del ciudadano. Este sistema podrá construirse y funcionar en distintos modelos de desarrollo económico y social con ciertos límites. Límites como la garantía de que el Estado permita a todos una vida digna.



En sociedades de desigualdades tan aberrantes como es el caso de Colombia, cientos y miles de niños pueden morir, teniendo su carnet de salud y antes de ir al hospital. Simplemente mueren de desnutrición.



El tema central de mi lucha en los últimos 15 años es que un medicamento que puede salvar una vida no puede ser el objeto de un monopolio protegido por una patente. Es por eso que yo pienso y creo que las vacunas y tratamientos para la covid-19 deben ser considerados como un bien público común.



(Le recomendamos leer: Las vacunas de refuerzo evitan en un 80 % que ómicron provoque casos graves)



Para terminar, no podría dejar de decir algo sobre la pandemia que estamos viviendo desde hace más de dos años. La covid-19 es el desastre sanitario, económico y social más grande de los últimos 100 años.



¿Qué lecciones o preguntas podríamos hacernos después de dos años de lucha contra la pandemia?



En primer lugar, si algo nos ha enseñado la covid-19 es que debemos replantearnos por completo el valor que le damos a la salud. Los miles de millones que se necesitan para prevenir y responder a las crisis sanitarias no son nada comparados con los billones que se pierden en el cierre de empresas; las pérdidas de puestos de trabajo y la paralización de la economía están siendo el costo para la economía mundial, luego de una emergencia sanitaria como la pandemia de covid-19.



Por otro lado, la movilización masiva de fondos públicos para la investigación y desarrollo de vacunas, sin precedentes, nos ha probado que sí existen recursos para luchar contra las enfermedades.



Una tercera lección de la pandemia es la necesidad de reforzar el poder y la autoridad en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solo un organismo público, multilateral y democrático puede defender los intereses de las poblaciones de todos los países.

Asimismo, a pesar de que la I+D de vacunas y tratamientos se ha llevado a cabo principalmente con fondos públicos, la gestión de la pandemia por covid-19 ha estado en manos de intereses comerciales con ánimo de lucro antes que sanitarios.



Los mecanismos diseñados por la OMS y el conjunto de los países que podían asegurar la equidad en el acceso a vacunas, como el llamado Covax, fracasaron.



(Además: Aumentan los contagios por covid-19 y aislamientos en personal de la salud)



Finalmente, después de dos años de crisis por la covid-19, quedan muchas preguntas por responder como, por ejemplo, la duración de la cobertura de las vacunas o si nos estaríamos encaminando a una vacunación anual o semestral de toda la población mundial.



Podemos también preguntarnos hasta qué punto los Estados deberán seguir aceptando la exigencia de la industria de no ser responsables por los posibles efectos secundarios que generan los biológicos. Otra pregunta también por responder es si la comunidad internacional seguirá permitiendo que se patenten vacunas que muchos hoy consideramos son bienes públicos mundiales.



Los gobiernos y la OMS tendrán que entender que la gestión de una crisis sanitaria como la actual o similares que podrían llegar en el futuro tiene que ser pública, guiada por el interés común y no por intereses privados con ánimo lucrativo como pretenden hacerlo hoy los fabricantes de vacunas.



Es alrededor de estas preocupaciones y preguntas que el Centro Sur, organismo intergubernamental donde me encuentro ahora, trabaja e investiga para apoyar a los países en desarrollo en la búsqueda de soluciones innovadoras basadas en el interés público.



(Siga leyendo: ¿Cuál es el tapabocas más recomendable para protegerse de ómicron?)



En esta situación de crisis internacional y en el contexto de los movimientos recientes de jóvenes, sin precedentes en Colombia, es tal vez el momento para repensar cuál es el rol que debe jugar la salud en los distintos programas que se están proponiendo.

Muchas gracias.

Más noticias de Salud

-Por qué ómicron tiene efecto más grave en EE. UU. que en Europa y Sudáfrica-Ya tuve covid-19: ¿cuántas veces más me puedo volver a contagiar?