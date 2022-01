Le encantaba el vino tinto... sobre todo el Bordeaux , será el epitafio de Germán Velásquez.



El colombiano que simboliza la lucha de los países pobres por el acceso igualitario a los medicamentos, sobre todo a los costosos antirretrovirales contra el sida, se declara hedonista y un gozoso de la vida.





**Este perfil fue escrito en el 2001, cuando EL TIEMPO seleccionó a Germán Velásquez como uno de los personajes del año**



(Lea además: ‘No hay medicina que cure lo que no cura la paz’: Germán Velásquez)

Tal vez por eso su lugar favorito es París, capital mundial del buen gusto, adonde llegó hace dos décadas para cursar una maestría de economía en la Sorbona. Venía de estudiar filosofía y letras en la Universidad Javeriana, de Bogotá, de donde lo expulsaron por organizar la primera huelga en casi medio siglo de funcionamiento.



Ahora, a los 53 años, vive en el tranquilo pueblo francés de Ferney Voltaire, en la frontera con Suiza. Cinco minutos en carro lo separan del cuartel general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, donde se desempeña como la máxima autoridad en el tema de políticas farmacéuticas.

Germán Velásquez, exdirector del programa de medicamentos de la OMS. Foto: Archivo EL TIEMPO

Quizá fue su interés por el mundo de los sibaritas el que lo hizo conocer, en 1974, a Milan Panic -dueño del laboratorio estadounidense ICN Pharmaceuticals-, que en 1992 llegó a ser primer ministro de Yugoslavia. Gracias a este exitoso empresario, Velásquez consiguió, a los 27 años, su primer empleo: el de gerente general de ICN en Indonesia, un país del que ni siquiera sabía dónde estaba.



Hoy, un mapamundi frente a su gran escritorio blanco le recuerda dónde queda ese archipiélago que habitó a cuerpo de rey, cuya comida se convirtió en su predilecta y, lo más importante, donde tuvo su primer contacto a fondo con la industria de las drogas.



(Puede leer: ‘No hay medicina que cure lo que no cura la paz’, Germán Velásquez).



De allí, de ese pedazo de papel colgado de la pared de su despacho, han partido varios de los cientos de viajes que ha hecho desde 1998, cuando se convirtió en director para 190 países del Programa de Acción para los Medicamentos.



Velásquez siempre quiso ser misionero. Durante sus días de colegio, en el San Luis Gonzaga de Manizales, se evadía mentalmente para imaginar largas travesías a tierras infieles, con el cristianismo bajo la manga.

Sus diferencias con los jesuitas lo alejaron de la institución católica, pero su vocación se mantuvo. Cambió la Biblia por El libro rojo, un documento escrito por él, que revolucionó la relación entre los países en desarrollo y los laboratorios, y emprendió una cruzada personal que lo ha llevado a 108 países.



En ellos ha promovido la igualdad en el acceso a los medicamentos y ha reclamado la justicia con que, según él, debería proceder el mundo de los productos farmacéuticos ante el sufrimiento ajeno.

Un hombre de familia

Quien más le reprocha sus continuas ausencias es Christine, su esposa, una antropóloga franco-holandesa que olvida todos los chistes que él le cuenta para reírse cada vez como si fuera la primera.



Pero los que más celebran los reencuentros son sus cuatro hijos, Saskia, Nicolás, Emmanuel y Bastián, aunque este último es el único que mantiene una confiable estadística de los viajes de su papá: durante los últimos tres años ha coleccionado billetes de todos los países que ha visitado.



Es posible que los objetos más extraños que han llegado al pueblito de Ferney Voltaire hayan sido llevados por el colombiano. Su equipaje siempre regresa con varios kilos de artesanías nativas o de frutas desconocidas para su familia, adquiridos en mercados de todos los pelambres.

Germán Velásquez, exdirector del programa de medicamentos de la OMS. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero no todos sus retornos son tan coloridos. En mayo volvió de América golpeado y con una herida de cuchillo en un brazo. En un lapso de 72 horas, había sido atacado en Río de Janeiro y en Miami. Con ello, según les dijo a las autoridades, buscaban obligarlo a replantear su posición crítica frente a las multinacionales farmacéuticas.



Un mes antes, 39 de ellas habían abandonado una batalla legal de tres años contra Suráfrica, país que pretendía desconocer las patentes de sus cócteles contra el sida. En un prometedor mercado de casi 5 millones de seropositivos, la asesoría de Velásquez ayudó al gobierno de Nelson Mandela a conseguir una rebaja de más del 90 por ciento en dichas drogas.



No le veo ninguna lógica a que la tensión se concentre en individuos o instituciones, porque este debate ético ya no lo para nadie , sostiene Velásquez. Pero lo cierto es que algo pasa cuando él aparece. La OMS lo sabe y por eso lo envió el mes pasado a Doha (Qatar) como representante suyo en la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.



Al final, el tema del acceso a las medicinas mereció una declaración oficial de los 142 países miembros, que estuvieron de acuerdo en que la salud de sus habitantes está por encima de los intereses de la industria farmacéutica.



(Le recomendamos: Colombiano desnuda la inequidad de las vacunas anticovid en el mundo).



Además, quedaron avalados los mecanismos de emergencia divulgados por el manizaleño, entre ellos las licencias obligatorias. Gracias a este temido recurso, los Estados pueden forzar a los laboratorios a autorizar a otros para producir copias baratas de sus medicinas innovadoras, en caso de urgencia nacional.



Quizá nadie les ha quitado tanto a los poderosos para dárselo a los que no pueden costearse ni la vida. Eso debería bastarle a Germán Velásquez cuando haga su balance del 2001, pero seguramente le quedará el gusto amargo de haber sido célebre en una sociedad donde la lucha por la vida puede acarrear la muerte.

BERNARDO BEJARANO

Editor EL TIEMPO

