La gastritis es una enfermedad que aqueja a millones de personas en el mundo y consiste básicamente en la inflamación del revestimiento del estómago. La barrera mucosa que protege la pared del estómago puede hacerse débil o lesionarse por diferentes causas y permitir que los jugos digestivos dañen o inflamen el revestimiento de este órgano.



Es posible que esta enfermedad aparezca repentinamente o se convierta en un problema crónico, lo que, según Mayo Clinic, podría generar úlceras y representar un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. Sin embargo, puede mejorar con tratamiento.



(Lea también: Cáncer de cérvix: uno de los más frecuentes en Colombia | Descúbralo a tiempo).

Entre los signos comunes de las gastritis está el dolor o ardor punzante en la parte superior del abdomen, donde también se puede presentar una sensación de saciedad luego de comer, náuseas y vómitos. No obstante, hay personas que la sufren y no presentan síntomas.



La gastritis puede ser causada por diferentes factores. Entre los más comunes está el uso frecuente de algunos medicamentos denominados antiinflmatorios no esteroides como el iboprofeno y naproxeno, el consumo excesivo de alcohol y la infección bacteriana por Helicobacter pylori.



También existen otras causas menos comunes de la gastritis como la edad avanzada, pues con el paso de los años el revestimiento del estómago se vuelve más fino y tiene más probabilidades de adquirir una infección por Helicobacter pylori, el estrés, los tratamientos oncológicos, trastornos autoinmunitarios, entre otras.



(Puede leer: Vamping, phubbing, nomofobia: las enfermedades que nos provoca la tecnología).

Señales de alarma

Los episodios de gastritis suelen durar unas horas y no requerir atención médica, pero hay varios signos que podrían indicarle que debe consultar a un especialista o acudir a urgencias.



Si sus síntomas de irritación e indigestión duran una semana o más, el dolor es intenso, tiene vómitos y no retiene los alimentos, se siente aturdido o mareado, vomita sangre o las heces tienen sangre o son de color negro, busque atención médica.



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias