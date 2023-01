La gastritis es un malestar estomacal que afecta principalmente el revestimiento del estómago, haciendo que este se inflame y se hinche. Usualmente esta se genera por el consumo habitual de alcohol, analgésicos o por malos hábitos alimenticios que desencadenan la reacción.



“Es posible que la gastritis aparezca de manera repentina (gastritis aguda) o lentamente con el tiempo (gastritis crónica). En algunos casos, la gastritis puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con tratamiento”, dice en la página principal de la clínica Mayo.



Ahora bien, existen algunos remedios clínicos y caseros que le pueden ayudar a calmar las sensaciones de gástricas con antibióticos. Por lo general, la bacteria Helicobacter pylori es una de las causantes de la acidez que, si bien no es de preocupación, si puede llegar a ser tortuoso.



Entre algunos de los remedios que se pueden conseguir con facilidad son los jugos naturales de algunas frutas y verduras que refrescan el revestimiento estomacal gracias a sus vitaminas y minerales. Le contamos.



Jugo de perejil



El perejil posee un valor nutricional bastante alto, pues contiene vitaminas B1, B2, B3, C y K; además de aportar minerales como potasio y calcio, que fortalecen el sistema inmunológico. Este ayuda a controlar enfermedades cardiacas por su capacidad para disminuir el alza del colesterol y la gastritis.

Jugo de zanahoria, apio y espinacas



Estas verduras tienen grandes capacidades antioxidantes que ayudan a aliviar el malestar estomacal. Contienen una diversidad de vitaminas, entre las que destacan la A, E Y K, además de poseer unas muy buenas reservas de Potasio, Magnesio y fósforo.



Jugo de papaya

La papaya es una de las frutas recomendadas para ingerir en el desayuno. Este alimento contiene minerales como el hierro, calcio, fósforo y potasio; también contiene vitaminas importantes para el organismo como la A, B y C.



De acuerdo con un artículo publicado por 'Nutrition Review', la papaya puede reducir el dolor y la inflamación en el estómago. Además, se ha demostrado que esta enzima podría ayudar a eliminar otros problemas estomacales como la acidez, la indigestión y el reflujo.

Jugo de banano y pera



La pera es una fruta que aporta bastnates beneficios para mejorar la gastritis, pues posee vitaminas del grupo B (B1,B2 y B3), A y C, además de fibra, lo que la hace una de las más recomendables. Se encarga de regular el sistema nervioso y el aparato digestivo.



Por su parte, el plátano o banano es fundamental para este propósito porque es pobre en grasas y contiene muchas proteínas. Algunos portales especializados recomiendan consumirlo para la gastritis en su estado de maduración.

Preparación



- Primero lave y pele muy bien tanto la pera como la banana.



- Píquelos y retire las semillas de la pera.



- Llévela a la licuadora, agregue el vaso de agua y proceselo hasta obtener el espesor que desee.



- Si prefiere una bebida menos espesa puede añadir otro vaso de agua.



- Retire y beba sin colar, ya que la mayor parte de la fibra la aporta la pulpa.



