"El estómago es como un segundo cerebro" es una expresión común que se usa para referirse al hecho de que el temor y la ansiedad se sienten en esta parte del cuerpo.



Es muy posible que antes de un evento importante, usted haya sentido nervios, que se traducen en un vacío o sensación peculiar en el abdomen.



Por eso muchos investigadores han planteado esta comparación que, aunque no es del todo cierta, sí se fundamenta en que el aparato digestivo tiene muchos nervios.

Algunas personas que experimentan ansiedad habitualmente, reportan como un síntoma el dolor abdominal o en el pecho que con frecuencia genera mayor preocupación, pues se puede experimentar como si fuera similar a los ataques cardíacos y otras afecciones del corazón, pero ​puede estar relacionado con los gases, según el portal 'Psicología y Mente'.



El trastorno de ansiedad generalizado puede generar dolores en el pecho. Foto: iStock

Aunque los síntomas de ansiedad varían entre cada persona, este dolor en el pecho por ansiedad se ha descrito de diferentes maneras, como uno agudo y punzante, persistente; una contracción muscular inusual o un espasmo; ardor; entumecimiento o un dolor sordo, recopila 'Healthline'.

La relación entre los gases y la ansiedad

Por extraño que suene, un problema psicológico puede repercutir en la cantidad de ventosidades y eructos que se producen. Esto se le puede atribuir al sistema nervioso entérico.



"Este sistema se trata de una subdivisión del sistema nervioso autónomo, lo cual explica por qué la ansiedad nos afecta tan directamente a la zona del estómago", mencionan en el artículo de 'Psicología y mente'.

El sistema nervioso entérico se compone por una red de cien millones de neuronas que actúan de forma independiente, capaces de enviar y recibir impulsos y, también, de registrar emociones.



Es por ello que el estómago y el sistema digestivo en general es tan sensible a la ansiedad, siendo esta la explicación neurobiológica detrás de la relación.

El aumento de los gases también puede incrementar la ansiedad, pues la relación es en ambos sentidos.



A esto se le puede sumar que la acumulación de gases puede relacionarse con comer muy rápido, de forma muy ansiosa, que conlleva a la persona a tragar más aire.



¿Cómo evitar los gases producidos por ansiedad?

Lo mejor es tratar la ansiedad, acudiendo a un profesional de la salud mental, pero no está de más acudir al consultorio médico para revisar que no sean causados por otra enfermedad como el colon irritable.



Una recomendación que se repite en varios portales de salud es comer con calma, masticando bien y saboreando los alimentos.



Además de añadir fibra a la dieta para que la digestión no se ralentice durante el episodio de ansiedad, igual que el consumo de agua.

