El garbanzo es uno de los alimentos más consumidos en los hogares colombianos, debido a su fácil acceso al momento de adquirirlo y porque se puede combinar con otros ingredientes que le dan un toque diferente, tanto en un almuerzo, como en una cena.



Valor nutricional por cada 100 gramos de garbanzos

• Colesterol: 0 g

• Calorías: 378 kcal

• Grasas totales: 6.04 g

• Hidratos de carbono: 62.95 g

• Proteínas: 20.47 g

• Sodio: 25 mg

• Calcio: 57 mg

• Fibra: 15.50 g

• Magnesio: 79 mg

• Fósforo: 252 mg

• Potasio: 718 mg

• Hierro: 6.80 mg

Muchas dietas veganas y vegetarianas incluyen en su dieta diara este producto como proteína. Foto: iStock

Según un estudio realizado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), junto a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) se determinó que esta legumbre tiene un alto valor nutritivo para las personas y es ideal para prevenir algunas enfermedades.



El estudio reveló que los garbanzos no tienen un alto contenido de grasa y cuentan con altos niveles de proteína vegetal que ayuda a prevenir el estreñimiento y favorece al correcto funcionamiento del sistema digestivo.



Además, esta legumbre es rica en potasio, calcio, vitamina C, vitamina B-6 y en fibra, su consumo es ideal para las personas que se encuentran efectuando ejercicios de pesas, porque funciona como proteína para ganar masa muscular, según algunos expertos.



Por otro lado, la revista British Journal of Nutrition en uno de sus artículos explicó que el garbanzo contiene fósforo, magnesio y Vitamina B, nutrientes que ayudan a controlar el colesterol y reducen el riesgo de sufrir de una enfermedad cardiovascular o enfermedades del corazón.

