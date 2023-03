¿No le ha pasado que, cuando sale de su casa y hay mucho sol, le cuesta ver? Esto pasa por la influencia de los rayos ultravioleta (UV), que son dañinos para nuestros ojos.



De hecho, usar gafas de sol polarizadas lo protegerá de estos rayos.

Según la Clínica Baviera, que es un instituto oftalmológico europeo, estos lentes tienen un filtro especial que "bloquea la luz reflejada y deja pasar únicamente la luz útil", explican en un artículo. Esto ayuda a que se eliminen reflejos y, por lo tanto, pueda facilitar la visión cuando hace actividades al aire libre.



¿Por qué los rayos UV son peligrosos?

Si usted se expone prolongadamente a estos rayos y no usa ningún tipo de protección, sus ojos podrían desarrollar alguno de los siguientes problemas o enfermedades:



+ Pecas oculares

+Nevos oculares

+ Melanoma ocular

+ Fotoqueratitis

+ Queratoconuntivitis

+ Pinguécula

+ Pterigium

+ Cáncer de párpado

+Cataratas

+ Degeneración macular relacionada con la edad (DMAE)



Con el fin de prevenir cualquier enfermedad o problema causados por los rayos ultravioleta, puede usar gafas de sol polarizadas en espacios exteriores.



¿Cuáles son las ventajas de usar gafas de sol?

De acurdo con la Clínica Baviera, estos son los beneficios:



1. Eliminan reflejos molestos causados por la luz solar.

2. Le permite ver objetos nítidamente y con mayor contraste.

3. Los colores que observa son más naturales.

4. Lo protegen contra los rayos UV y además previene las enfermedades mencionadas previamente.

5. Usarlas en exteriores reduce la fatiga ocular.

6. Si usted tiene hipersensibilidad a la luz estas gafas le pueden ayudar.

​7. Como los lentes polarizados son my versátiles, los puede personalizar a su gusto. En caso de tener miopía, hipermetropía y/o astigmatismo podrá agregarles el aumento necesario.

