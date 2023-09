En la investigación más extensa sobre la relación entre la participación en el fútbol americano y la probabilidad de desarrollar Parkinson, científicos del Centro CTE de la Universidad de Boston (EE. UU.) revelaron que quienes tienen un historial en este deporte tienen un 61% más de riesgo de ser diagnosticados con parkinsonismo o Parkinson.

La detección temprana de factores de riesgo para el Parkinson es fundamental. Desde los años 20, tanto el Parkinson como el parkinsonismo, término que engloba síntomas motores similares, han sido identificados en boxeadores.



Los impactos repetidos en la cabeza característicos del fútbol pueden desencadenar problemas neurológicos a largo plazo, como la encefalopatía traumática crónica (ETC). No obstante, la investigación sobre la relación entre el fútbol americano y el Parkinson fue limitada.



El estudio, publicado en 'JAMA Network Open', empleó un amplio conjunto de datos en línea de personas preocupadas por el Parkinson. Se evaluó a 1.875 deportistas, de los cuales 729 eran jugadores de fútbol, mayormente a nivel amateur; mientras que 1.146 practicaban otros deportes, conformando el grupo de control.



Los participantes se inscribieron en Fox Insight, un estudio en línea de largo plazo sobre personas con y sin Parkinson, respaldado por la Fundación Michael J. Fox.



Los investigadores hallaron un vínculo entre jugar al fútbol y un mayor riesgo de padecer parkinsonismo o Parkinson. Este vínculo persistió incluso después de considerar los factores de riesgo ya conocidos para la enfermedad.



Además, los datos demostraron que los jugadores con carreras más largas y niveles competitivos superiores tenían más probabilidad de ser diagnosticados con parkinsonismo o Parkinson.

Aquellos futbolistas universitarios o profesionales mostraron 2,93 veces más posibilidades de ser diagnosticados con Parkinson en comparación con los que solo jugaron a niveles juveniles o escolares. La edad de inicio en el fútbol no influyó en las probabilidades de diagnóstico.



"Jugar al fútbol podría ser un factor de riesgo para el Parkinson, especialmente en personas ya propensas debido a otros factores, como antecedentes familiares. No obstante, las razones de esta relación no están claras y es importante notar que no todos los jugadores de fútbol americano desarrollarán condiciones neurológicas en el futuro, lo que sugiere la existencia de otros factores de riesgo", dijo el autor principal del estudio, Michael L. Alosco, profesor asociado de neurología en la Facultad de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston.



Los investigadores destacan la comparación con otro grupo de atletas como un punto sólido del estudio. Además, la mayoría de los participantes eran jugadores de nivel amateur, a diferencia de la mayoría de las investigaciones previas centradas en profesionales.



Hannah Bruce, primera autora y especialista en investigación en la Escuela de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston, agregó: "Aunque investigaciones pasadas se centraron en la relación entre el fútbol americano y el riesgo de ETC, al igual que históricamente se observó en los boxeadores, este deporte podría también influir en el riesgo de otras afecciones neurodegenerativas como el Parkinson".

