El término "estreñimiento" puede usarse para describir distintos tipos de problemas con la evacuación intestinal.



Puede significar desde heces duras y parecidas a gránulos o de volumen reducido, hasta un esfuerzo excesivo o no tener una evacuación intestinal diaria o suficiente. Claro está que los síntomas son diferentes.

Se considera que hay estreñimiento crónico cuando este dura de semanas a meses. Los síntomas distintos pueden significar la presencia de diferentes problemas; en ese orden de ideas, su tratamiento varía. Por eso es importante que cuando visite al médico describa muy bien lo que está sintiendo y lo que le está pasando.



Si el diagnóstico es definitivamente estreñimiento, lo más seguro es que su médico intente establecer las razones, lo cual es fundamental para establecer su manejo y tratamiento.



Hay muchas causas por las que una persona puede estar estreñida. Si resulta que este problema es, en su caso, nuevo, antes de agregar fibra a su dieta revise los síntomas con el médico para asegurarse de que no necesita pruebas diagnósticas para descartar otros males, como radiografías abdominales o exámenes de laboratorio.



Cuéntele al médico si está tomando algún medicamento nuevo o si tiene sangrado rectal, dolor abdominal, pérdida de peso o náuseas y vómitos, ya que cualquiera de estos síntomas puede significar que necesita ser evaluado para otras afecciones médicas más graves.

¿Qué hacer, además de tomar medicamentos contra el estreñimiento?

Esta es una pregunta frecuente, que hace que los estudios sobre la adición de fibra a la dieta con frutas y verduras sean tan atractivos.



Lo que dificulta recomendar planes de tratamiento específicos es que no hay muchos datos buenos para ayudar a los médicos a sugerir un régimen de fibra o planta en particular, tal como se recomendarían dosis de medicamentos.



Un nuevo estudio titulado Ensayo comparativo exploratorio de eficacia de kiwi verde, psyllium o ciruelas pasas en pacientes de EE. UU. con estreñimiento crónico, publicado en el American Journal of Gastroenterology busca comparar directamente diferentes formas completamente naturales de tratar el estreñimiento crónico.



Las ciruelas (como una forma de fibra dietética a base de plantas) y el psyllium son formas bien consideradas para tratar el estreñimiento crónico.



Como era de esperar, todos los participantes pudieron lograr el objetivo principal de aumentar las deposiciones. Parece que el kiwi logró este beneficio con menos efectos secundarios.



Sin embargo, existen algunas limitaciones importantes en esta investigación. La gran mayoría de los pacientes eran mujeres y la edad promedio era de 43 años, lo cual es típico de los pacientes con estreñimiento crónico.



Los pacientes sabían qué intervención (kiwi, ciruelas o psyllium) estaban recibiendo. El estudio fue relativamente pequeño, con solo unos 80 pacientes. Y queda por ver si el alivio del estreñimiento con kiwi continúa después de cuatro semanas (que fue la duración del estudio).



Sin embargo, ofrece otra adición potencial a la dieta para las personas que buscan remedios naturales para tratar una dolencia crónica. La nueva investigación es lo suficientemente buena como para recomendar con confianza el kiwi a pacientes que buscan aliviar el estreñimiento.



Si el enfoque natural no funciona, y no logra mejorar el estreñimiento con manejo en casa, consulte con el médico para intentar establecer si necesita una evaluación de lo que podría estar causando sus problemas.

* POR CHRISTOPHER D. VÉLEZ, MD, PARA HARVARD HEALTH PUBLISHING

