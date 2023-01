Para mantener nuestros pulmones sanos no solamente hay que evitar el consumo de cigarrillo —que es la principal recomendación de los médicos—, sino tener una alimentación saludable y consumir algunas frutas.

Blanca Entrecanales, fundadora de Dehesa El Milagro, una granja ecológica integral, afirma que las frutas (como parte de una dieta sana) son algunos de los alimentos que más contribuyen al buen funcionamiento de nuestros pulmones.

"Los alimentos mágicos no existen, pero sí que podemos tener en cuenta los beneficios nutricionales de los productos que ingerimos para crear una alimentación equilibrada para estar sano y fuerte y responder ante cualquier ataque", dijo Entrecanales a Harper's Bazaar.



Para acelerar el proceso de desintoxicación de los pulmones, la experta recomienda tomar una correcta cantidad de agua diaria, eliminar el tabaco y los productos procesados.

Los arándanos se pueden comer en postres y todo tipo de preparaciones. Foto: iStock

Con respecto a las frutas, Entrecanales señala que algunas de estas son excelentes antioxidantes y reducen el estrés al que se someten las vías respiratorias.



Los cítricos como la naranja y la mandarina, por ejemplo, previenen infecciones respiratorias gracias al elevado contenido de vitamina C, que refuerza las defensas del organismo.



Las manzanas ayudan a prevenir enfermedades pulmonares y a mantener el sistema respiratorio sano gracias a sus vitaminas E y C.



Los frutos rojos, por su parte, moras, arándanos y frambuesas, son ricos en vitamina C y antioxidantes por lo que neutralizan los efectos negativos de los radicales libres.



