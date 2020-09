Un vistazo a las dolorosas fracturas de las costillas

Las fracturas de costilla son una lesión frecuente que ocurre cuando uno de los huesos de la reja torácica se quiebra o se fisura como consecuencia de traumatismos directos sobre el pecho o alteraciones estructurales de los huesos que producen estas lesiones, en un contexto patológico.

Según Olga Lucía Estrada, médica fisiatra de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, en muchos casos estos huesos solamente están fisurados, y aunque en principio estas lesiones no son potencialmente peligrosas, en algunos casos pueden complicarse.



Germán Maldonado, médico experto en medicina preventiva, dice que este es uno de los motivos de consulta que más se han incrementado en pandemia por accidentes caseros, principalmente debido a caídas por las escaleras o en personas mayores que pierden la estabilidad o el equilibrio.



(Lea también: Así fue como Colombia dejó de producir vacunas)



Estrada insiste en que las costillas se pueden fracturar por impactos directos cerrados, como en accidentes automovilísticos, caídas, violencia y deportes de contacto. “También se pueden fracturar solas, en casos de enfermedades que alteran los huesos o los comprometen de manera grave”, señala.



La Clínica Mayo dice que estas fracturas aumentan su frecuencia en personas que padecen osteoporosis, pues esta enfermedad disminuye la densidad del hueso y lo hace más frágil.



Estrada manifiesta que la práctica de deportes de contacto como el hockey, el fútbol, la lucha, el judo o el karate aumenta el riesgo de sufrir traumatismos en el tórax y, consecuentemente, fracturas. Y Maldonado agrega que “hay tumores que pueden invadir los huesos costales y favorecer fracturas de tipo patológico, que se pueden presentar de manera fácil e, incluso, con actividades normales”.



(Tal vez le interese: El mundo mira con preocupación el rebrote de covid-19 en Europa)

Las señales

Estrada indica que el síntoma más común es un dolor intenso en la zona, que se incrementa con la respiración profunda, al presionar la zona lesionada o cuando se realizan movimientos que impliquen inclinación o rotaciones en el cuerpo.



Entre las posibles complicaciones de las costillas rotas, según la Clínica Mayo, están las lesiones de los vasos sanguíneos y los órganos internos, y este riesgo aumenta con la cantidad de huesos comprometidos.



También está la perforación de la arteria aorta, pues esta cruza por la parte superior de la caja torácica, un riesgo que aparece cuando existen fracturas en una de las tres primeras costillas que potencialmente dejen bordes filosos que las puedan lesionar, al igual que a otros vasos.



La Clínica Mayo también habla de posibles lesiones del pulmón si el hueso lesionado deja algún borde irregular que penetre esta estructura; al igual que las posibles lesiones del bazo, el hígado o de los riñones cuando las costillas inferiores se lesionan, lo cual generalmente no ocurre, pero que en casos extremos se puede desencadenar, produciendo lesiones graves.



(Le recomendamos: Un matrimonio deja 7 muertos de covid-19 y 177 infectados)

Diagnóstico y tratamiento

Maldonado insiste en que la mejor forma de diagnosticar este tipo de lesiones es a través de un examen clínico que analice las causas, identifique los síntomas, que por lo general son específicos, y se confirme a través de imágenes que pueden ir desde radiografías simples de la reja costal hasta tomografías, resonancias y otros exámenes que se consideren necesarios, según el nivel y la gravedad de la lesión.



“Este diagnóstico debe ser por el médico, en un área de urgencias, en razón de que muchas personas pueden dejar pasar esta condición con la idea de que es un simple golpe; sin embargo, se puede complicar”, agrega.



Olga Lucía Estrada indica que lo importante es hacer un buen diagnóstico y, dependiendo de las características, iniciar un manejo analgésico para eliminar el dolor, de tal forma que le permita respirar al afectado.



(Además: Ya son más de 30 millones de diagnosticados de coronavirus en el mundo).



En vista de que estos huesos no se pueden inmovilizar, es necesario aplicar un vendaje de sostén o contención que no limite los movimientos del tórax ni obstaculice la respiración, lo que se tiene que mantener de tres a seis semanas. Estrada añade que es importante efectuar un proceso de rehabilitación para manejar los compromisos respiratorios y evitar que se acumulen secreciones que puedan llevar a complicaciones.



En el mismo sentido, es importante realizar movilizaciones en las partes del cuerpo que no estén comprometidas, para evitar el desacondicionamiento. En la medida en que la fractura se vaya consolidando, es importante realizar procesos de supervisión con fisioterapia para estimular los músculos adyacentes a la respiración, como el diafragma y los intercostales, para mejorar la expansión del tórax y promover mejores patrones de respiración. “Es importante que la primera semana después de la fractura, el reposo sea más intenso”, concluye Estrada.



En algunos casos se pueden realizar infiltraciones de los músculos intercostales y bloqueo de los nervios correspondientes para atenuar el dolor, lo que debe ser hecho por médicos expertos en este campo.

Cómo prevenir

La Clínica Mayo dice que este tipo de fracturas pueden evitarse con el uso adecuado de protectores específicos en caso de actividades deportivas o de trabajo, es decir, utilizar el equipamiento adecuado, lo mismo que eliminar las potenciales causas de accidentes en el hogar, como desorden en las áreas de tráfico, escaleras sin pasamanos o con pisos deslizantes, y evitar las áreas de baja iluminación.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.