Un análisis de 12 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con 766 pacientes con demencia y publicado en 'Brain and Behavior' revela que la fototerapia -o exposición a sesiones de luz brillante- puede ser una intervención no farmacológica prometedora para disminuir los síntomas de la demencia ya que mejora la función cognitiva, pero no afecta a los síntomas de depresión ni a la calidad del sueño.

La demencia se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo y grave, déficits motores y problemas de conducta. Es un problema de salud importante ya que en las personas mayores la demencia puede provocar dependencia individual, discapacidad e incluso la muerte. No solo afecta la calidad de vida de las personas que la padecen, sino que también impone enormes cargas sociales y económicas a las familias, los sistemas de salud y la sociedad.

Unos 47 millones de personas padecen demencia en todo el mundo y el alzhéimer es su manifestación más común. Foto: 123rf

Dado que el tratamiento farmacológico para la demencia tiene limitaciones, como contraindicaciones médicas, eficacia limitada y efectos adversos, la terapia no farmacológica se considera cada vez más como una parte fundamental de la atención integral de la demencia.

Una de estas terapias no farmacológicas puede ser la fototerapia, que utiliza luz brillante de espectro completo generalmente por encima de 600 lux o luces específicas de longitud de onda, como azul enriquecido o azul-verde. La fototerapia es una solución prometedora que tiene las ventajas de no invasividad, bajo costo y alta seguridad.

Consejos para reducir riesgo de demencia. Foto: EL TIEMPO

No obstante, los autores de este análisis aseguran que "se necesitan más estudios bien diseñados para explorar las condiciones de aplicación clínica más eficaces, incluidos el tipo de dispositivo, la duración, la frecuencia y el tiempo".

Los investigadores observaron efectos de intervención positivos significativos para la función cognitiva global. Un metanálisis de tres ensayos controlados aleatorios con 121 participantes encontró que la fototerapia tuvo un efecto positivo en las puntuaciones del estado cognitivo posteriores a la intervención de fototerapia.

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los efectos de la intervención sobre los síntomas de depresión ni en el sueño. Estos resultados sugieren que la fototerapia puede ser una de las intervenciones no farmacológicas más prometedoras para mejorar los síntomas centrales de la demencia.

