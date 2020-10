‘El sistema de salud no puede volver a ser un paciente desahuciado’

“Una de las grandes lecciones que nos deja la crisis por la que atravesamos es que las políticas públicas no pueden volver a darle al sistema de salud el tratamiento de paciente desahuciado”, dijo Carlos Felipe Córdoba, contralor general, en el foro virtual “Enfoque Colombia: el sistema de salud que necesitamos”, organizado ayer por dicho ente de control y EL TIEMPO.

En su presentación, Córdoba insistió que en medio de los problemas naturales y fiscales, el país ha afrontado ha sido muy lento en el avance del saneamiento de las deudas del sector pues a través del acuerdo de punto final solo se han girado 1,51 billones de pesos de los 6,7 que se han proyectado para tal fin.



En el mismo sentido, el contralor hizo un listado de las EPS que más recobros por medicamentos han hecho al sistema en un proceso que bordea los 906 mil millones de pesos y que incluye elementos que requieren pronta revisión, al punto que el 50 por ciento de dichos recobros están representados únicamente por siete proveedores a nivel nacional.



Además, el contralor se quejó de que hay una concentración mayoritaria de los pagos hacia los hospitales e instituciones que tienen vínculos empresariales con las EPS, lo que deja en evidencia una indebida integración personal en algunas aseguradoras como Coomeva, Salud Total, Nueva EPS y Famisanar. También alertó sobre los flujos de recursos en los que solo algunas EPS y entes territoriales reportan la destinación de dichos dineros a la Adres.



A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que la covid-19 “ha sido una prueba para nuestro sistema y ha probado sus virtudes y sus debilidades” y en ese sentido, “con todas las limitaciones que tenga, ha podido responder a la pandemia y prácticamente ha sido el único en Latinoamérica que ha podido duplicar su capacidad de UCI, sin partir de una capacidad baja, además”.



Sin embargo, aclaró, eso no quiere decir que en Colombia el sistema no necesite ajustes. “Hay temas evidentes que necesitamos puntualizar, como el tema de medicamentos, el cual es muy relevante. Este ha afectado los sistemas de salud de manera fuerte y estructural durante los últimos años”, aseveró.



Frente a la capacidad instalada, señaló que la que existe actualmente es suficiente “e incluso probablemente excesiva en algunas zonas del país”. Sin embargo, el punto es el hospital público, aspecto en el cual se ha avanzado, “pero todavía falta perfeccionar, hacia dónde queremos ir, cómo queremos integrarlo. En mi consideración Colombia no puede continuar con hospitales públicos pequeños, que no se integran en red con los demás. Es hora que se pueda generar redes integrales”.



En el modelo privado, agregó, “hay un problema crítico y es el de la transaccionalidad. Necesitamos un flujo de recursos que sean claros, previsibles, trazables y que no tengamos que estar reconstruyendo la información retrasada de cómo se dieron las transacciones. Hay una gran oportunidad en este momento con la facturación electrónica y tenemos que potencializar el giro directo desde la Adres”.



“Colombia y el sistema de salud deben tener un modelo de regulación de conglomerados en el sector privado. Nosotros no podemos seguir partiendo de la oscuridad de las transacciones y relaciones de propiedad, esto debe ser claro y transparente frente al país, tener la capacidad de saber quién le pagó a quién, qué pagaron y cuánto se contrató”, calificó el jefe de la cartera de salud como tema esencial “para que la transaccionalidad sea completamente abierta y transparente”.



En un panel posterior, José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS, destacó la atención que ha tenido el sistema de salud en general ante la pandemia de covid-19, resaltando que “en Colombia ningún colombiano tuvo que pagar la prueba o pagar para ser atendido”.



“La capacidad hospitalaria y el esfuerzo de los hospitales y sus condiciones demostraron que tenían una capacidad de desarrollo fundamental y respondieron de manera adecuad. Las aseguradoras desarrollaron una capacidades en prestación de servicio domiciliario y telemedicina con los prestadores, para garantizar la atención”, subrayó.



A su vez, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), afirmó que hoy si bien se puede hablar de “soberanía sanitaria, tenemos que reforzar las capacidades locales para enfrentar estos choques externos y evitar lo sucedido con los elementos de protección personal al comienzo. El país, además, debe tener reserva estratégica nacional para las nuevas olas de la pandemia”.



“El tema de acuerdo de punto final que era una ilusión, no está funcionando. Está en un porcentaje muy bajo respecto de lo que se había planteado y como dice el Ministro, a las EPS hay que hacerles liberar las reservas técnicas para mitigar la crisis financiera”, remató.

