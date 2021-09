Foro sobre los riesgos de descuidarse frente al covid

Este martes, EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer presentarán, en el foro ‘Peligros de bajar la guardia frente al covid-19’, las 74 recomendaciones del estudio realizado por la Escuela de Medicina y las facultades de Economía y Jurisprudencia al respecto.

El documento, que será entregado al Gobierno, propone medidas en las áreas de la salud y la economía, y examina desde el punto de vista jurídico la posibilidad de exigir el carné de vacunación.

(Lea también: El 43% apoya que se pida carné de vacunación en las oficinas, dice encuesta)

El informe asegura, por ejemplo, que para lograr el impacto esperado con la vacunación es necesario un programa sostenible que implica, como mínimo, la aplicación de 350.000 dosis diarias y de forma sostenida, para lograr la inmunidad colectiva a través de la vacuna.

En busca de ese objetivo también se recomienda adoptar estímulos para persuadir al 21 por ciento de los que aún se resisten a la vacuna.

El documento añade que la vacunación no es obligatoria y por tanto no se debe exigir el pasaporte de inmunización contra covid-19 hasta que las condiciones epidemiológicas no lo indiquen. Sin embargo, sugiere adoptar como medida sustituta, en sitios de entrada al país, un seguimiento activo.

(Además: ‘Covid prolongado’, el reto incierto que ya deja millones de afectados)

El foro de este martes será instalado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, y el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne.

Además, el rector de la universidad y los tres decanos harán la presentación del informe con las recomendaciones.



César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, presentará los resultados de una encuesta sobre la opinión de los colombianos frente a la vacunación y la reactivación económica.

También habrá un espacio en el que se abordará, desde lo jurídico, la posibilidad de exigir el carné de vacunación.

REDACCIÓN EL TIEMPO

Encuentre también en Salud

- Expertos advierten sobre nuevas secuelas que deja el covid-19



- Así puede bajar de peso de forma efectiva sin acudir a dietas ‘milagrosas’



- Hospital San Ignacio recibe premio internacional por gestión empresarial