¡Que no le pase! Ojo con este posible error en el momento de vacunarse

Este jueves al mediodía, doña Celina Bautista de Alvarado, de 82 años, llegó a la Clínica Foscal de Floridablanca, Santander, a cumplir con la esperada cita para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



Se acercó en compañía de su nieta, Dayana Hernández, quien la acompañó en todo el proceso. Luego de completar el formulario de consentimiento informado se ubicó en una silla y una auxiliar de enfermería procedió a pincharla con la jeringa.

Doña Celina no lo notó, pero su nieta, quien estaba grabando el instante, sí: la jeringa no contenía líquido.



Todo quedó registrado en un video en el que se evidencia que la auxiliar de enfermería se da cuenta de su error y Dayana refuerza diciendo que a doña Celina no le habían aplicado nada.



A continuación, la auxiliar de enfermería procede a tomar otra jeringa y ahora sí extraer el líquido del vial para finalmente aplicárselo a doña Celina, tal como quedó registrado en otro video.



Según un comunicado de la Clínica Foscal, se trató de un error involuntario de la auxiliar de enfermería que fue corregido inmediatamente.



Silvana Zapata, epidemióloga, explica que “este tipo de errores pueden suceder y han surgido en jornadas de vacunación de otros eventos y lo importante es que sean detectados y corregidos inmediatamente, que se realicen los relevos de personal en los turnos e informar de manera transparente al usuario. La auditoría del PAI debe verificar que estos errores en lo posible no ocurran o sean mínimos”.



En ese sentido, Zapata pide a los familiares y acompañantes y a los propios vacunados que lleven siempre estos procesos de verificación.



