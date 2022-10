Las farmacias de Finlandia han agotado en pocas horas la existencia total de tabletas de yodo, después de que el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad del país nórdico pidiese ayer a la población que las compre como medida de prevención en caso de riesgo de radiación nuclear.



La Asociación Finlandesa de Farmacéuticos confirmó en un comunicado que las tabletas de yoduro de potasio se han terminado "temporalmente" en todas las farmacias del país, aunque volverán a estar disponibles "en un futuro próximo".



(Siga leyendo: Covid-19: ¿qué medicamentos están autorizados para tratarlo en Colombia?)

Esta asociación recordó que, pese a la petición de las autoridades, no hay "una necesidad urgente" de adquirir pastillas de yodo y recomendó a los ciudadanos que antes de comprarlas comprueben que no tengan ya un paquete en sus casas.



(Le puede interesar: Metformina: ¿con cuáles medicamentos no se puede mezclar?)



La demanda de este producto, para el que no es necesario una receta médica, fue tan alta que llegó a colapsar temporalmente la tienda en línea de la cadena de farmacias más grande del país, Yliopiston Apteekki.



El yoduro de potasio es una sal de yodo que previene la absorción de yodo radiactivo a través de la tiroides, que puede causar cáncer o lesiones en esta glándula cuando el cuerpo está expuesto a la radiación nuclear.



Se sabe que la tiroides necesita yodo para funcionar adecuadamente. Suele ser un tratamiento seguro y los restos del medicamento se eliminan en la orina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de tabletas de yodo en caso de accidente nuclear a las personas de hasta 40 años y a las mujeres embarazadas, en este caso para proteger el feto.



Las autoridades finlandesas recordaron que la forma más eficaz de reducir la exposición a la radiación es refugiarse en espacios interiores, mientras que el consumo de yoduro potásico es "una medida de precaución complementaria".



También pidieron a los ciudadanos que no tomen las pastillas por su cuenta y esperen a que las autoridades de protección civil lancen un aviso de emergencia si llega a ser necesario. Muchos finlandeses se aprovisionaron de tabletas de yodo durante la pasada primavera, después de que Rusia lanzara su ofensiva militar contra Ucrania, por miedo a un eventual conflicto nuclear.



(Lea también: Protectores solares por vía oral: cuándo usarlos y cuáles son sus límites)



Finlandia, que comparte con Rusia 1.340 kilómetros de frontera, ha desarrollado durante décadas un plan integral para preparar a su población ante posibles guerras, accidentes nucleares y desastres naturales. El país nórdico cuenta con una masiva red de refugios de protección civil, grandes reservas estratégicas de suministros y protocolos de emergencia para afrontar casi cualquier eventualidad.

Más noticias de Salud

-Invima: alerta sanitaria por medicamentos falsos que podrían llegar al país



-La inteligencia artificial, una herramienta para fabricar medicamentos