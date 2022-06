El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se refirió al fin de la emergencia sanitaria en Colombia y sostuvo que la decisión se tomó con base en tres consideraciones: ampliar la capacidad del sistema de cuidados intensivos, llegando a más de 13 mil camas; la reducción de mortalidad y propiciar la reactivación económica y social.



(Siga leyendo: ¿Volverá el uso obligatorio del tapabocas? Esto opinan expertos)



Bajo esas consideraciones se estableció que era importante iniciar el proceso de normalización del funcionamiento del sistema de salud y las actividades que estuvieron sometidas en estos 840 días a la emergencia sanitaria desde diferentes sectores.



(Además: Covid-19: ¿qué medidas se adoptarán por el quinto pico?)

“La pandemia continúa, tenemos que ser conscientes de eso y probablemente el covid-19 convivirá con nosotros por mucho tiempo”, dijo el ministro, reiterando que el objetivo es llegar a fin de año con el 90 % de las personas con una dosis, 80 % con dos dosis y 70 % con refuerzo, teniendo en cuenta que existe una cantidad suficiente de vacunas en el país para lograrlo.



(De su interés: Se aprueba cuarta dosis para menores de 50 años)



Adicionalmente, el ministro Ruiz Gómez hizo referencia a la inversión del FOME en la emergencia sanitaria con $45 billones totales, de los cuales cerca de $15 billones en salud incluyen la compra de ventiladores y la construcción de UCI. De esta cantidad, $4.5 billones han sido destinados al Plan Nacional de Vacunación.



El jefe de cartera recordó que algunas medidas cesan con el fin de la emergencia sanitaria y otras serán moduladas o parcializadas, “estaremos emitiendo actos administrativos en los próximos días”, afirmó.

Panorama nacional

En cuanto a la vacunación, indicó que el 36 % de la población debería tener el primer refuerzo -cubre a mayores de 18 años-, “nos falta hacer un esfuerzo muy grande”, manifestó el ministro.



Por otro lado, se notificó que el país pasó de 5.346 camas de UCI a 13.100 en el momento que más se requirieron, “y lo que se está planteando es iniciar, ya pasada la emergencia, un proceso de reconversión de camas para mantenerlas en reservas y reponer equipos que, por ejemplo, están muy viejos”, manifestó.



Finalmente, el minsalud aseguró sentir “una inmensa satisfacción del deber cumplido”, y reconoció la labor del Gobierno Nacional, así como del Ministerio, secretarías de Salud, EPS e IPS “por el esfuerzo para sacar adelante el país”.

Metas de vacunación

Con el fin de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria derivada del covid-19 para el próximo 30 de junio, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, señaló que aún existen retos en vacunación de cara a la protección de toda la población.



“La vacunación y la pandemia continúa, por tanto, el llamado es a completar todo el proceso de vacunación. Debemos llegar a una cobertura del 90 % en primera dosis, 80 % en segunda dosis y 70 % de población con refuerzo”, indicó el ministro.



Actualmente, el 83,3% de la población cuenta con primera dosis, el 70,8% de las personas tienen esquema completo y tan solo el 36% de ciudadanos cuenta con vacunas de refuerzo.



(Lea también: La OMC alcanza acuerdo 'sin precedentes' sobre vacunas anticovid)



En otro escenario, el jefe de cartera mencionó que se tiene planeado crear un estatuto para condiciones ya regulares de telemedicina. Al respecto, recordó que toda la infraestructura institucional no sólo de salud, sino de todo el Estado, ha venido dependiendo de esta Emergencia Sanitaria, por lo tanto, un tema importante en lo que resta del actual Gobierno, “es terminar las medidas que se tomaron a unas condiciones ya de normalidad”.



Sobre las medidas aún vigentes en aeropuertos y vuelos, el ministro indicó que estas se mantienen, sin embargo, ya están en revisión por parte del comité epidemiológico.



No obstante, aclaró Ruiz, no hay un horizonte de cierre de esas medidas, “dependerá mucho del avance de ómicron en los próximos días. Recordemos que han venido circulando subvariantes como la B2, B4, B5, de manera que es importante mantener algunas medidas”.



A su cierre, el ministro resaltó que existen vacunas en todos los territorios para que las personas se vacunen, completen sus esquemas o acudan por su dosis de refuerzo. “Estamos consolidando también un nuevo acto administrativo que nos permitirá hacer una reserva estratégica de vacunas", destacó.

Más noticias de Salud

-Personas con trastornos mentales graves mueren entre 10 y 20 años antes







-Panel médico de EE.UU. recomienda vacuna anticovid de Moderna para niños