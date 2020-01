Fiestas de fin de año dejaron al menos 201 quemados por pólvora

A falta de que algunas entidades territoriales terminen de hacer notificaciones de casos, las fiestas de fin de año que acaban de pasar dejaron el menor número de quemados por pólvora desde que el Instituto Nacional de Salud (INS) hace vigilancia intensificada: 201 personas lesionadas.

Y si bien el número aumentará a medida que se finiquiten los reportes, lo cierto es que los datos recopilados marcan, por ahora, una tendencia de disminución en lo que va corrido de la temporada. Al cierre de esta edición, 651 colombianos habían resultado heridos por estos explosivos desde el 1.º de diciembre, 16 por ciento menos que en el periodo 2018-2019.



La caída es aún más marcada al analizar a los menores de edad, ya que 215 de ellos han sido víctimas de la pólvora, 24 por ciento menos que los registrados al 2 de enero de 2018.



Esta victoria en términos de salud pública se presenta en la mayoría del país, pues 22 de las 38 entidades territoriales que notifican casos al Instituto Nacional de Salud presentan variaciones negativas frente al periodo anterior.



Los que más destacan en la reducción de quemados son Atlántico (-84 %), Santander (-56 %), Risaralda (-55 %), Sucre (-55 %), Cundinamarca (-49 %), Quindío (-47 %) y Huila (-46 %).



“Aunque la reducción es realmente significativa comparada con el periodo anterior, no podemos bajar la guardia y debemos mantener la vigilancia intensificada y el trabajo en equipo”, indicó el ministro encargado de Salud, Iván Darío González.

No podemos bajar la guardia y debemos mantener la vigilancia intensificada y el trabajo en equipo FACEBOOK

TWITTER

Lo negativo

El seguimiento que realiza el INS de este flagelo desnuda, por otra parte, que las ciudades capitales se van rajando en el control de este problema.



Medellín, por ejemplo, donde se han registrado 17 lesionados por esta causa, no ha logrado bajar la cifra frente a años pasados.



Y en Bogotá, el tema es aún más dramático porque se duplicó a 44 el número de heridos en comparación con el registro anterior. La preocupación es grande, según reconoce el recién posesionado secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez, porque los esfuerzos en materia de prevención no han funcionado para reducir los casos y estos se han disparado en localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy, donde se concentran las víctimas.



“Debemos revisar hacia el futuro cómo trabajar este problema. Hay que insistir desde las autoridades y los medios de comunicación en el mensaje de que ninguna euforia momentánea que pueda generar la pólvora vale las secuelas de por vida a las que se exponen quienes resultan quemados”, le dijo el funcionario a este diario.



Otro frente que preocupa es la relación del consumo de alcohol con las lesiones. En esta temporada, el 43 por ciento de las víctimas mayores de edad estaban bajo los efectos del licor en el momento del accidente, según recalcó el ministro (e) González, quien hizo énfasis en que no se debe mezclar el consumo de alcohol con la manipulación de la pólvora y los niños deben estar siempre lejos de estos artefactos y muy cerca de sus padres.



“La gran invitación es a que este fin de semana, que es el último en el que haremos vigilancia intensificada y es crítico por las festividades de Reyes, los nuevos gobernantes y secretarios de Salud en todo el país refuercen las medidas para ver si logramos ampliar la reducción”, remató González en diálogo con EL TIEMPO.

UNIDAD DE SALUD@SaludET