Fiestas de fin de año: cinco errores que no debe cometer en las festividades navideñas

Diciembre es la época de las fiestas que empiezan desde la celebración de ‘las velitas’, una tradición que en Colombia se realiza el siete de diciembre. A partir de ahí, diferentes festejos tienen lugar durante el mes como las novenas, fiestas de integración en las empresas, fiestas de navidad, año nuevo, además de otras festividades de alegría y celebración, pero que, en ocasiones, también se pueden convertir en el escenario de graves errores.



De acuerdo con expertos, los errores más comunes pueden llegar a poner en riesgo su salud física, como el consumo de bebidas adulteradas, exceso de comidas con grasas o también el uso de elementos restringidos como la pólvora.



Sin embargo, no solo está en riesgo lo físico, el aspecto económico suele ser otro de los factores que hay que tener en cuenta. Según el portal web Debt.com, un sitio especializado en el asesoramiento y educación financiera, sin la correcta planificación es fácil gastar miles de pesos en las ofertas navideñas y en los días como el Black Friday o el Cyber Monday.



Por ello, le contamos los cinco desaciertos que se pueden llegar a cometer en esta época del año:

1. No crear un presupuesto

Compras por internet.

No evitar gastos excesivos durante la celebración de fin de año ni establecer un presupuesto realista de lo que podría gastar, puede ser uno de los caminos más rápidos al endeudamiento. Los expertos de Debt.com recomiendan tomarse un par de horas para buscar los precios de regalos que planea comprar o de revisar si es capaz de afrontar los gastos de hacer una fiesta navideña por su cuenta.



“Necesitamos romper con la idea de que endeudarnos por nuestra familia es un tipo de deuda “buena”. La única deuda buena es aquella que no te cuesta nada”, explicó Michael Koretzky, uno de los editores del portal económico, en una columna de opinión tras la publicación de la última encuesta de WalletHub, una empresa de finanzas personales estadounidense, que cuestiono cuán dispuestos que están los ciudadanos en gastar en viajes.



Entre los resultados, se destacó el dato de que 1 de cada 4 personas piensa que vale la pena endeudarse para viajar en invierno.



2. Exceso de calorías vacías

Según la nutricionista clínica, directora de la carrera Nutrición y Dietética de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Angélica Pérez Cano, durante estas festividades, consumir fritos, dulces y bebidas azucaradas es muy común.



Sin embargo, de acuerdo con la nutricionista, dichos alimentos son conocidos por ser ricos en calorías vacías; es decir, "aportan calorías sin proporcionar nutrientes esenciales, lo que puede conducir a un aumento de peso no deseado", explicó Pérez en entrevista con EL TIEMPO.



No obstante, hay que destacar que este no es el único problema identificado. La profesional en salud añade que la falta de variedad nutricional en las comidas de estas épocas también afecta la salud de las personas.



"Las mesas de festividades a menudo están llenas de opciones pero poco saludables. Es importante buscar un equilibrio y asegurarse de incluir opciones nutritivas, como frutas, verduras y proteínas magras, para garantizar una variedad de nutrientes esenciales", expuso.



Sumado a estos factores, la falta de actividad física en las fiestas puede llegar a contribuir con el aumento de peso y afectar la salud cardiovascular. Angélica Pérez concluyó que "para disfrutar de las festividades de manera más saludable, se recomienda la moderación, la conciencia de las porciones, moverse más y la elección de opciones nutritivas siempre que sea posible".

En su celebración se realizan diversas actividades.

3. No tener precauciones con los alimentos

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), otro de los riesgos más comunes son las posibles intoxicaciones alimentarias que pueden ocurrir durante las fiestas de fin de año si no se tienen en cuenta algunas prevenciones al momento de preparar las comidas.



Entre las recomendaciones dadas por la organización estadounidense, se destacan:

Separe los alimentos: La organización aconseja mantener a la carne, pollo, pavo, pescados, mariscos y huevos separados de los otros alimentos, ya que estos pueden propagar microbios a los alimentos que ya están listos para el consumo. Mantenga los alimentos fuera de la “zona de peligro”: El término zona de peligro se refiere a las temperaturas ambientes entre los 5 y los 65 grados centígrados. Al dejar los alimentos durante mucho tiempo en estas temperaturas, puede llegar a causar que las bacterias se multipliquen en los alimentos. Limpie sus manos: Entre las principales recomendaciones del CDC, está el lavado de las manos con agua y jabón en momentos, a los que la organización llama, claves, que son cuando existe mayor probabilidad de contraer y propagar microbios. Algunos de estos son:



-Antes, durante y después de preparar alimentos



-Antes de comer



-Después de alimentar a las mascotas



-Después de ir al baño



-Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño



-Después de tocar la basura

Además de lo recomendado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aconseja otros aspectos para tener en cuenta al momento de la compra de los productos.



En primer lugar, se hace énfasis en la verificación del registro sanitario, nombre del fabricante, número de lote y la fecha de vencimiento, datos que deben estar debidamente impresos en los rótulos y etiquetas de cada alimento.



De igual forma, como consumidor, se deben verificar los establecimientos que venden derivados cárnicos, los cuales necesitan estar conservados a temperaturas bajas. Hay que comprar con criterio y si un lugar no cumple con las normas de refrigeración, sanitarias, conservación y manipulación de los productos, lo mejor es abstenerse.

4. Uso de pólvora en épocas navideñas

Ahora, la recomendación es para el puente de Reyes Magos.

La pólvora solía ser incluida como un elemento indispensable para la época de navidad, sin embargo, por ley, solo expertos pueden comprar y manipular elementos de la categoría 3, regulados en la Ley 2224 de 2022. Los elementos que se incluyen en la normativa son voladores, volcanes y cohetes grandes que pueden producir quemaduras, laceraciones y hasta amputaciones.



De igual forma, cabe aclarar que en Colombia está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a niños, niñas y adolescentes y a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o prohibidas, en todo el territorio nacional.



Además, en esta misma norma se establece la reducción de espectáculos pirotécnicos que pasen los 200 a 90 decibeles. Tenga en cuenta que la multa por incumplir las leyes está entre 1 y 300 salarios mínimos. Es decir, una persona que incumpla podría llegar a pagar hasta más 300 millones de pesos si se afecta la vida de una persona por la mala manipulación de la pólvora.

5. Compra de licor económico

Algunas veces, por ahorrar, se puede tomar la decisión de comprar el licor más barato o de botellas que no tienen el etiquetado oficial o correcto. Esta decisión puede llegar a ser mortal y peligrosa para la salud de los consumidores.



De acuerdo con la información encontrada en la página oficial de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, en Colombia todas las bebidas alcohólicas que se suministran directamente al público deben contar con registro sanitario expedido por el Invima, conforme a lo establecido en el Decreto 1686 de 2012. Comprar una bebida sin dicha autorización es peligroso, según las autoridades.



Para el mes de junio, la Policía Nacional de Colombia informó que en los primeros seis meses del año se había incautado 38.661 botellas de licor adulterado o de contrabando.



En el medio Portafolio se informó que las principales incautaciones de licor adulterado se llevaron a cabo en Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Barranquilla e Ipiales (fronteriza con Ecuador).



Tenga en cuenta que la ingesta de estas bebidas puede provocar una embriaguez más rápida, además de náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera y, en el peor de los casos, la muerte.

