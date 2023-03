El hijo de Andrea tiene nueve años y desde que nació sufre de fibrosis quística. Hoy una disputa administrativa entre tres empresas lo tiene, desde finales de 2022, sin acceso a un medicamento que es vital para tratar su enfermedad, que ya le quitó la vida a dos de sus hermanos.

La fibrosis quística es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes.

Y aunque es progresiva y requiere cuidados médicos diarios, las personas con fibrosis quística suelen ser capaces de estudiar y trabajar. Sin embargo, en el caso del hijo de Andrea, quien vive en una ciudad capital del Caribe colombiano, esa no es la realidad.

El pequeño desde hace varios meses no puede asistir al colegio y debe quedarse en casa con terapias de oxígeno debido a la falta de Symdeko, un fármaco desarrollado por la farmacéutica estadounidense Vertex.

El tratamiento es de los más efectivos en el mundo para aliviar los síntomas, reducir las complicaciones y mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes diagnosticados con ciertos tipos de fibrosis quística. Se estima que Colombia hay 12.000 pacientes de fibrosis quística y se han diagnosticado al menos 1.100 casos de personas que serían elegibles para recibir los tratamientos de Vertex.

Symdeko es uno de los cuatro medicamentos contra la fibrosis quística que produce la farmacéutica Vertez y que desde el año pasado están escasos apra pacientes del país. Foto: Symdeco.com

Y si bien actualmente hay varias compañías tratando de desarrollar alternativas similares, hoy no hay algo similar que pueda reemplazar a Symdeko y a otros tres medicamentos (Kalydeco, Orkambi y Trikafta) que solamente produce y comercializa Vertex en el mundo.

Según explica Andrea, cuando su hijo tomó el fármaco su calidad de vida mejoró notablemente. Sin embargo el júbilo duró muy poco porque apenas un par de meses después iniciaron las intermitencias en las entregas del fármaco.

“El año pasado se lo empezaron a dar, dos meses después no se lo daban, y el niño ese tiempo que pasaba sin tomar el medicamento teníamos que hospitalizarlo, porque los síntomas aumentaban. El año pasado tuve que hospitalizarlo cuatro veces. Este año ya lo tuve que hospitalizar otra vez el 28 de enero porque le dejaron de dar el medicamento. En este momento tampoco lo está tomado”, señala Andrea.

De acuerdo con la mujer, al menos en su ciudad de residencia ya hay otro caso de un niño que está padeciendo una situación similar a la de su hijo.

¿Qué está pasando con los medicamentos de fibrosis quística?



Según pudo conocer este diario, una disputa administrativa entre varias empresas tiene a más de 30 niños, como el hijo de Andrea, sin acceso a los medicamentos de Vertex.

Como en Colombia los cuatro fármacos para pacientes de fibrosis quística que produce la farmacéutica estadounidense (Symdeko, Kalydeco, Orkambi y Trikafta) no cuentan con registro sanitario otorgado por el Invima, lo que se hacía era que los pacientes, a través a de sus médicos tratantes, desarrollaban un procedimiento de solicitud de Medicamentos Vitales no Disponibles.

Este procedimiento es iniciado por los médicos para cada paciente de forma individual, se informa al Invima sobre la necesidad de ese tratamiento, el Invima evalúa cada caso y si considera válidos los argumentos del médico solicitante concede la autorización de importación por un periodo que habitualmente es de tres meses.

Posteriormente obtenida esa autorización una empresa colombiana (autorizada por Vertex) se encargaba de importar el fármaco. Hasta el año pasado esa empresa había sido Biopas. Sin embargo, a finales de 2022 Vertex decidió terminar unilateralmente el contrato con el cual autorizaba a Biopas para traer los fármacos al país, lo que generó un grave problema de acceso para los pacientes.

En noviembre de 2022 Vertex designó a otra compañía, llamada Valentech, para que se encargara de desarrollar el trabajo que antes hacía Biopas. Sin embargo, según denunció Biopas, desde entonces las órdenes de medicamentos que ya habían quedado aprobadas desde antes fueron entregadas por Vertex de manera tardía e incompletas.

Finalmente la semana del 24 de febrero de este año Vertex le informó a Biopas que de ahora en adelante, solo Valentech se encargaría de importar el medicamento y que ya no respondería a ninguna solicitud de importación de órdenes antiguas por parte de Biopas.

El problema, según pudo establecer este diario, es que aunque Biopas logró entregar medicamentos a al menos una decena de niños, casi un mes después de que Vertex anunciara que solo traería medicamentos a Colombia a través de Valentech, todavía quedan más de 30 niños y niñas entre los 0 y los 12 años que no han podido recibir medicamentos. Entre ellos el hijo de Andrea.

¿Qué dicen las empresas y el Invima?



Consultada por este diario, la farmacéutica Vertex -en representación también de la compañía colombiana Valentech- aseguró que la continuidad del suministro de dichas fórmulas “es vital para los pacientes y sigue siendo una de nuestras principales prioridades”.

Sin embargo, no respondieron ante los cuestionamientos sobre qué estarían haciendo tanto Vertex como Valentech para lograr traer las fórmulas al país e ignoraron también las preguntas que cuestionaban el porqué ha sido tan complejo traer al país esos medicamentos.

En ese sentido, se limitaron a informar que están “trabajando en colaboración con las partes interesadas en Colombia para abordar las necesidades específicas de las personas con fibrosis quística” y a señalar que esperan presentar este año el medicamento Trikafta (uno de los tres que se utilizan para tratar esta enfermedad) para que obtenga registro sanitario en el país.

“Nuestro objetivo es que nuestros medicamentos para la fibrosis quística sean accesibles para la mayor cantidad posible de pacientes en todo el mundo, independientemente de dónde vivan o qué recursos tengan. Nuestros equipos trabajan todos los días para ampliar el acceso a través de una variedad de rutas. Actualmente, nuestros medicamentos no cuentan con la aprobación regulatoria en Colombia”, señaló vertex.

Por su parte, consultado por EL TIEMPO, el director del Invima Francisco Rossi, aseguró que desde la entidad conocen el problema y que están trabajando para agilizar los tiempos en los cuales se entregan las autorizaciones, pero enfatizó en si bien hoy por hoy medicamentos como Symdeko y Trikafta cuentan con aprobación regulatoria de entidades como la FDA, eso no se traduce en que obtendrán de manera automática un registro sanitario en el país.

Francisco Rossi, director del Invima. Foto: Invima

“Hay medicamentos que están en proceso de evaluación y estos tienen su tiempo. Se hacen procesos de evaluación porque necesitamos estar seguros de que los medicamentos sean eficaces, de que tengan requisitos de calidad, de que tengan procesos de fabricación. Y esa es una evaluación que hace una comisión revisora que hace una revisión muy juiciosa. El hecho de que estén aprobados en otros países no significa que aquí tengamos que aprobarlos pues porque en todos los países hay mucha mediación de lobby y de otros intereses para que ciertos productos se aprueben antes que otros o se aprueben”, señaló el director.

Comunicación publicada por Biopas informando que ya no son los encargados de traer al país los medicamentos de Vertex. Foto: Biopas

Por su parte Biopas, que ya no es la empresa encargada de importar los medicamentos al país, denunció también en una comunicación publicada el 24 de febrero de este año que en este tiempo ha recibido tutelas para que agilice la entrega de los medicamentos. Sin embargo es algo que no es posible para ellos dado que ya no están autorizados para hacerlo.

“Innumerables acciones de tutela han sido presentadas en las ultimas semanas por los pacientes contra Biopas alegando violación de sus derechos fundamentales constitucionales a la salud y a la vida. No obstante, dichas acciones, Biopas se encuentra en la imposibilidad de suministrar el medicamento puesto que Biopas no dispone de medios coercitivos para exigir a Vertex el despacho de los medicamentos. Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Salud Pública y del Invima”, señalaron.

Mientras todo eso sucede los únicos que pierden son los pacientes, en este caso niños de entre 0 y 12 años que desde hace varios meses esperan un fármaco que una disputa administrativa entre varias empresas les ha impedido obtener.

*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

@CaicedoUcros | @SaludET